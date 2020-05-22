Количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 20 тысяч: статистика Минздрава на 22 мая

По состояню на утро пятницы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 20 148 случаев коронавируса COVID-19. Из них 442 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 588 человек (+9 за сутки). В то же время выздоровели 6 585 (+358 за сутки), сообщает пресс-служба Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже на брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что лидерами по количеству новых случаев коронавируса стали Львовская область (65), Черновицкая (63) и Киев (47).

Данные Минздрава по коронавирусу Пресс-служба Минздрава

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Коронавирус в Украине Сайт СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 824 случая;

Волынская область – 740 случаев;

Днепропетровская область – 859 случаев;

Донецкая область – 141 случай;

Житомирская область – 607 случаев;

Закарпатская область – 1003 случая;

Запорожская область – 401 случай;

Ивано-Франковская область – 1268 случаев;

Кировоградская область – 460 случаев;

г. Киев – 2522 случая;

Киевская область – 1344 случая;

Львовская область – 1240 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 277 случаев;

Одесская область – 814 случаев;

Полтавская область – 266 случаев;

Ривненская область – 1323 случая;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1105 случаев;

Харьковская область – 866 случаев;

Херсонская область – 173 случая;

Хмельницкая область – 299 случаев;

Черновицкая область – 2905 случаев;

Черкасская область – 383 случая;

Черниговская область – 119 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине Facebook Центра общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

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