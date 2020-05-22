Количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 20 тысяч: статистика Минздрава на 22 мая
По состояню на утро пятницы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 20 148 случаев коронавируса COVID-19. Из них 442 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.
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С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 588 человек (+9 за сутки). В то же время выздоровели 6 585 (+358 за сутки), сообщает пресс-служба Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже на брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что лидерами по количеству новых случаев коронавируса стали Львовская область (65), Черновицкая (63) и Киев (47).
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 824 случая;
Волынская область – 740 случаев;
Днепропетровская область – 859 случаев;
Донецкая область – 141 случай;
Житомирская область – 607 случаев;
Закарпатская область – 1003 случая;
Запорожская область – 401 случай;
Ивано-Франковская область – 1268 случаев;
Кировоградская область – 460 случаев;
г. Киев – 2522 случая;
Киевская область – 1344 случая;
Львовская область – 1240 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Николаевская область – 277 случаев;
Одесская область – 814 случаев;
Полтавская область – 266 случаев;
Ривненская область – 1323 случая;
Сумская область – 166 случаев;
Тернопольская область – 1105 случаев;
Харьковская область – 866 случаев;
Херсонская область – 173 случая;
Хмельницкая область – 299 случаев;
Черновицкая область – 2905 случаев;
Черкасская область – 383 случая;
Черниговская область – 119 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 21 мая в Украине было зафиксировано 19 706 случаев коронавируса. Скончались на тот момент 579 человек, а выздоровели 6 227.
Напомним, с 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления ограничительных мер, поскольку страна переходит на адаптивный карантин.
В частности, разрешат работу гостиниц без ресторанов, работу общественного и внутриобластного транспорта, религиозные мероприятия (не более одного человека на 10 кв. м) и спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.