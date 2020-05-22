Количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 20 тысяч: статистика Минздрава на 22 мая

Виктория Довгань Общество 08:42, 22.05.2020 Обновлено: 09:28, 22.05.2020

По состояню на утро пятницы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 20 148 случаев коронавируса COVID-19. Из них 442 факта заражения были обнаружены за прошедшие сутки.

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С момента начала эпидемии в стране от болезни уже умерли 588 человек (+9 за сутки). В то же время выздоровели 6 585 (+358 за сутки), сообщает пресс-служба Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже на брифинге глава Минздрава Максим Степанов отметил, что лидерами по количеству новых случаев коронавируса стали Львовская область (65), Черновицкая (63) и Киев (47).

Данные Минздрава по коронавирусу
Пресс-служба Минздрава
Коронавирус в Украине
Сайт СНБО
Коронавирус в Украине
Сайт СНБО

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 824 случая;

  • Волынская область – 740 случаев;

  • Днепропетровская область – 859 случаев;

  • Донецкая область – 141 случай;

  • Житомирская область – 607 случаев;

  • Закарпатская область – 1003 случая;

  • Запорожская область – 401 случай;

  • Ивано-Франковская область – 1268 случаев;

  • Кировоградская область – 460 случаев;

  • г. Киев – 2522 случая;

  • Киевская область – 1344 случая;

  • Львовская область – 1240 случаев;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Николаевская область – 277 случаев;

  • Одесская область – 814 случаев;

  • Полтавская область – 266 случаев;

  • Ривненская область – 1323 случая;

  • Сумская область – 166 случаев;

  • Тернопольская область – 1105 случаев;

  • Харьковская область – 866 случаев;

  • Херсонская область – 173 случая;

  • Хмельницкая область – 299 случаев;

  • Черновицкая область – 2905 случаев;

  • Черкасская область – 383 случая;

  • Черниговская область – 119 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине
Facebook Центра общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 22 мая 2020 года в Центр поступило 1284 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 50636 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 21 мая в Украине было зафиксировано 19 706 случаев коронавируса. Скончались на тот момент 579 человек, а выздоровели 6 227.

  • Напомним, с 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления ограничительных мер, поскольку страна переходит на адаптивный карантин.

  • В частности, разрешат работу гостиниц без ресторанов, работу общественного и внутриобластного транспорта, религиозные мероприятия (не более одного человека на 10 кв. м) и спортивные мероприятия до 50 участников без зрителей.

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