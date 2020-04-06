Минздрав решил реже информировать о росте заболеваемости коронавирусом в Украине

Минздрав отказался от ежедневных вечерних сводок о заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

Как пояснили в Центре общественного здоровья, отныне Минздрав будет публиковать официальные данные лишь по утрам.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", – сказано в сообщении.

Напомним, официально в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

Глава Минздрава Максим Степанов uaportal.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

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