Главная Новости
6 апреля • обновлено в 23:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Минздрав решил реже информировать о росте заболеваемости коронавирусом в Украине

3.9т
Читать материал на украинском

Минздрав отказался от ежедневных вечерних сводок о заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине.

Как пояснили в Центре общественного здоровья, отныне Минздрав будет публиковать официальные данные лишь по утрам.

"Обращаем внимание, что обнародование данных по заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", – сказано в сообщении.

Напомним, официально в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавируса. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

Глава Минздрава Максим Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов

uaportal.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 6 апреля усиливаются карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса. Отныне в общественных местах введен обязательный "масочный режим", а на улицу нельзя выходить без документов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
9
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Да зачем холопам информация? Холопы должны просто выполнять приказы. А зачем и почему - это решает барин.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Потерьнет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги