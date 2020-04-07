В Черновицкой области обнаружили еще 25 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук вечером во вторник, 7 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Общее количество заболевших на Буковине со времен первого установленного случая составляет 273 человека", – сказал он.

Осачук отметил, что среди 25 новых инфицированных также трое священнослужителей.

При этом 7 апреля от COVID-19 вылечились еще 5 человек, всего болезнь победили уже 16 пациентов.

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, по состоянию на 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram