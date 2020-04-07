Главная Новости
8 апреля • обновлено в 02:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Количество заболевших коронавирусом на Буковине выросло до 273 человек

1.3т
Читать материал на украинском

В Черновицкой области обнаружили еще 25 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук вечером во вторник, 7 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Общее количество заболевших на Буковине со времен первого установленного случая составляет 273 человека", – сказал он.

Осачук отметил, что среди 25 новых инфицированных также трое священнослужителей.

При этом 7 апреля от COVID-19 вылечились еще 5 человек, всего болезнь победили уже 16 пациентов.

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Коронавирус на Буковине. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по данным Минздрава, по состоянию на 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели почти 1,4 миллиона человек, погибли – более 80 тысяч.

  • Трамп раскритиковал ВОЗ из-за запоздалой реакции по ситуации с пандемией в Китае.

  • В СНБО рассказали, об окончании карантина в Украине.

  • В Китае успешно применили метод лечения коронавируса с помощью плазмы – результат за 3 дня.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги