Количество заболевших COVID-19 в Украине перевалило за 700 тысяч: статистика на 28 ноября
По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Предыдущий рекорд был накануне, 27 ноября, – 16 218 случаев COVID-19.
От коронавируса в стране умерли уже 12 093 человека (+184 за сутки), а 335 135 пациентов (+8897 за сутки) полностью побороли болезнь.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 67278 случаев;
Винницкая область – 17051 случай;
Волынская область – 23656 случаев;
Днепропетровская область – 36487 случаев;
Донецкая область – 22210 случаев;
Житомирская область – 29098 случаев;
Закарпатская область – 22974 случаи;
Запорожская область – 29296 случаев;
Ивано-Франковская область – 35374 случаи;
Киевская область – 36214 случаев;
Кировоградская область – 4941 случай;
Луганская область – 6185 случаев;
Львовская область – 45052 случаи;
Николаевская область – 17710 случаев;
Одесская область – 42851 случай;
Полтавская область – 21490 случаев;
Ривненская область – 30430 случаев;
Сумская область – 27603 случаи;
Тернопольская область – 27425 случаев;
Харьковская область – 54517 случаев;
Херсонская область – 9845 случаев;
Хмельницкая область – 28917 случаев;
Черкасская область – 22053 случаи;
Черновицкая область – 33291 случай;
Черниговская область – 17753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Осуществлено тестирований в сутки – 67348 (в частности методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890). Всего в Украине проведено 4 463 249 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 ноября коронавирусом в мире заразились почти 62 млн человек. За минувший день выявлено 613 146 новых инфицированных.