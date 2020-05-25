Украинцы ждут тесты на CIVOD-19 по 10 дней и умирают. Почему так происходит и как провериться на коронавирус в Украине

В Минздраве утверждают, что сейчас уровень распространенности коронавируса не предусматривает необходимости тестировать каждого, кто проходит по улице или сидит дома

В областях больным пациентам и вовсе могут отказывать в тестировании, даже при наличии клинических признаков заболевания

За последнюю неделю украинские лаборатории увеличили количество тестирований на коронавирус до 9 тысяч в сутки, а на начало июня эту цифру хотят как минимум удвоить, доведя до 20 тысяч. В Министерстве здравоохранения говорят, что это позволит быстро выявлять и лечить инфицированных.

Что происходит с тестами в Украине, кто, где и при каких условиях может провериться на коронавирус – читайте в материале OBOZREVATEL.

Результаты тестов на коронавирус ждут минимум по 10 суток

Сейчас ПЦР-тест – полимерно-цепной реакции, подтверждающий наличие вируса в организме, – ждут не менее 10 суток. И то, если повезет, говорят некоторые инфицированные пациенты. Во многих случаях результатов можно ожидать и до трех недель – и это не только в регионах, но и в крупных городах, где сосредоточены основные лаборатории. Но при этом семейный врач прописывает соответствующее лечение. В областях больным пациентам и вовсе могут отказывать в тестировании, даже при наличии всех клинических признаков заболевания. В Минздраве в таком случае просят обращаться на их горячую линию и сообщать о каждом конкретном случае.

Молекулярный биолог Оксана Пивень в комментарии OBOZREVATEL объяснила, что задержка в тестировании происходит из-за бешеной перезагрузки украинских лабораторий на четыре-пять, а то и 10 дней вперед.

"Нет мощностей, не хватает приборов, реагентов и даже специалистов, чтобы выполнять все анализы вовремя. Образцы от пациентов замораживаются, хранятся при определенных минусовых температурах и когда к ним подходит очередь – тогда и подходит. Лабораторная диагностика перегружена и не справляется с потоком образцов", – говорит она.

В качестве примера биолог привела Мариуполь, где лаборатория способна диагностировать лишь 10 образцов в сутки. Если приходит больше, даже 20 или 30 – их просто замораживают. Соответственно, морозильник пополняется и пополняется. Хотя сам ПРЛ-анализ длится недолго – около двух часов.

Тестирование на коронавирус

"Поскольку государство наладило производство и закупку тест-систем, их больше – соответственно, увеличится число анализов. Вполне возможно увеличить и само количество лабораторий, реактивов и машин, которые непосредственно делают такие анализы. Нужно финансирование, также необходимо научить персонал проводить ПРЛ-тесты. Особенно в регионах", – заверила биолог.

Минздрав обещает увеличить количество тестирований в сутки

В начале апреля в Украине могли проводить только 700-800 тестов в сутки, через полтора месяца эта цифра дошла до 9 тысяч. В частности, за 22 мая в Украине провели рекордное количество тестирований с начала эпидемии – 8 923 исследования. В Минздраве признаются, что в начале эпидемии украинские лаборатории вообще не были готовы к такому количеству тестов, к тому же нужно было научить лаборантов и докупить дополнительное оборудование. К концу мая количество тестирований увеличится еще на одну тысячу – до 10. Лаборатории готовы.

"В дальнейшем будем увеличивать ежедневное количество ПРЛ-тестирований. Подключаем лаборатории Центров по борьбе с ВИЧ и Госпродпотребслужбы. Их оборудования позволяет, поэтому вскоре будем иметь очень четкую картину по возбудителю в Украине", – заверил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве утверждают, что сейчас уровень распространенности коронавируса в Украине не предусматривает необходимости тестировать каждого, кто проходит по улице или сидит дома. Мол, это неэффективно.

"Вирус такой, что 80% людей переносит его на ногах. Но наша статистика – это стопроцентные данные и реальные цифры, и мы не скрыли ни одной из них и ни в коем случае. По тем больным, кто к нам обращается, мы отбираем всех по алгоритму тестирования, а результаты обнародуем", – заверил главный санитарный врач Виктор Ляшко в недавнем интервью OBOZREVATEL.

Он еще раз напомнил, что ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая прежде всего благодаря карантину, который у нас ввели только при одном случае инфицирования.

"США дождались роста и только после этого ввели карантин. И если сравнить нашу статистику с их, посмотрите, сколько тестов они делали, когда у них было 8 тысяч больных, а после этого давайте анализировать – Украина делает мало тестов или достаточно. Эффективность тестирования отслеживаю на примере Польши. На 5 тысячах больных мы провели 56 000 исследований, а поляки – 86 тысяч. Мы проверяли каждого десятого, они – каждого 20-го. То есть точечность у нас была намного лучше, чем у них. Они сделали больше тестов, так как прошлись по большинству контактных, а мы ограничились близкими родственниками при контакте. Всем остальным предлагали самоизоляцию и при появлении симптомов – обращаться за помощью", – уточнил он.

В Украине ввели массовое тестирование на антитела к коронавирусу

С 18 мая в Украине ввели еще и массовую ИФА-диагностику на наличие антител к COVID-19. Глава Минздрава заверил, что сеть таких лабораторий довольно большая, охватывает не только многопрофильные больницы, но и районные поликлиники. ИФА-тесты проводят пациентам с клиническими признаками коронавируса в случае, если тестирование методом ПЦР дало отрицательный результат или его невозможно провести в течение суток.

Сюда также попадают пациенты с пневмонией и их контактные лица. Медики должны будут проходить ИФА-тестирования раз в две недели, работники Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы, фармацевты – один раз в 30 дней. Кроме того, ИФА-тесты будут проводить пациентам, которым требуется плановая госпитализация или операция.

ПРЛ-тесты, как и раньше, будут делать лицам, у которых есть клинические проявления коронавируса. Это повышенная температура, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса. Точная концентрация вируса в организме – на 5-7 день после попадания инфекции в организм.

Цены на тестирование на коронавирус

Цены на тестирование на коронавирус

При обращении через семейного врача – тест бесплатный. Срок ожидания – 10 суток. В частных клиниках столицы уверяют, что дают результаты уже через 2-3 суток. Стоимость тестирования – от 1600 гривен. Если тест положительный – образцы инфицированного перепроверяют. В таком случае нужно ждать еще 4-5 суток. Тест на антитела к коронавирусу в частных клиниках стоит от 350 гривен. Его может пройти кто угодно, даже без клинических признаков инфицирования.

Лидерами по количеству тестирования в мире остаются США, Великобритания, Германия.

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