Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 942: статистика Минздрава на 3 апреля

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Украине официально подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за сутки зафиксировано 138 новых заражений.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.
Коронавирус в Украине
"Украинская правда"
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 61 случай;
Волынская область – 10 случаев;
Днепропетровская область – 12 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 6 случаев;
Закарпатская область – 24 случая;
Запорожская область – 22 случая;
Ивано-Франковская область – 81 случай;
Кировоградская область – 15 случаев;
Киев – 180 случаев;
Киевская область – 70 случаев;
Львовская область – 13 случаев;
Луганская область – 3 случая;
Одесская область – 20 случаев;
Полтавская область – 5 случаев;
Ривненская область – 25 случаев;
Сумская область – 30 случаев;
Тернопольская область – 114 случаев;
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 4 случая;
Хмельницкая область – 7 случаев;
Черновицкая область – 171 случай;
Черкасская область – 55 случаев;
Черниговская область – 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было выявлено 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 22 – летальные. 19 человек при этом уже выздоровели.
Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что правительство готовится к усилению карантинных мер из-за коронавируса, чтобы не допустить сценариев Италии и Испании. Речь идет о введении комендантского часа и запрета передвигаться группами даже по двое.
Также в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
А Черновицкую область полностью закрыли на въезд и выезд из-за эпидемии коронавируса. Новые правила вступили в силу с 00:00 2 апреля.
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