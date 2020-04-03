Главная Новости
3 апреля • обновлено в 10:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 942: статистика Минздрава на 3 апреля

15.2т
Читать материал на украинском

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Украине официально подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за сутки зафиксировано 138 новых заражений.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

"Украинская правда"

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 61 случай;

  • Волынская область – 10 случаев;

  • Днепропетровская область – 12 случаев;

  • Донецкая область – 8 случаев;

  • Житомирская область – 6 случаев;

  • Закарпатская область – 24 случая;

  • Запорожская область – 22 случая;

  • Ивано-Франковская область – 81 случай;

  • Кировоградская область – 15 случаев;

  • Киев – 180 случаев;

  • Киевская область – 70 случаев;

  • Львовская область – 13 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 20 случаев;

  • Полтавская область – 5 случаев;

  • Ривненская область – 25 случаев;

  • Сумская область – 30 случаев;

  • Тернопольская область – 114 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 4 случая;

  • Хмельницкая область – 7 случаев;

  • Черновицкая область – 171 случай;

  • Черкасская область – 55 случаев;

  • Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги