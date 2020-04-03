Количество случаев коронавируса в Украине выросло до 942: статистика Минздрава на 3 апреля

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, в Украине официально подтверждено 942 случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Отмечается, что за сутки зафиксировано 138 новых заражений.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине "Украинская правда"

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 10 случаев;

Днепропетровская область – 12 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Закарпатская область – 24 случая;

Запорожская область – 22 случая;

Ивано-Франковская область – 81 случай;

Кировоградская область – 15 случаев;

Киев – 180 случаев;

Киевская область – 70 случаев;

Львовская область – 13 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область – 20 случаев;

Полтавская область – 5 случаев;

Ривненская область – 25 случаев;

Сумская область – 30 случаев;

Тернопольская область – 114 случаев;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 4 случая;

Хмельницкая область – 7 случаев;

Черновицкая область – 171 случай;

Черкасская область – 55 случаев;

Черниговская область – 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине было выявлено 897 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 22 – летальные. 19 человек при этом уже выздоровели.

Глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что правительство готовится к усилению карантинных мер из-за коронавируса, чтобы не допустить сценариев Италии и Испании. Речь идет о введении комендантского часа и запрета передвигаться группами даже по двое.

Также в Украине в связи с карантином из-за коронавируса ввели запрет на пребывание без масок во всех общественных местах. Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

А Черновицкую область полностью закрыли на въезд и выезд из-за эпидемии коронавируса. Новые правила вступили в силу с 00:00 2 апреля.

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