Количество случаев COVID-19 в Украине может взлететь даже до 17 тысяч в сутки, – Ляшко

В Украине ежедневное количество новых больных COVID-19 может взлететь до 17 тысяч, как в Испании.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. При этом он отметил, что сейчас точное число спрогнозировать трудно.

"Можем (взлететь до 17 тысяч новых больных в сутки – ред.). Но точной цифры, к которой мы поднимемся и к которой упадем, назвать я вам не могу. Возможно мы будем расти, расти, расти до какой цифры, а затем появятся иммунобиологические препараты (вакцины), будет проводиться массовая иммунопрофилактика и мы упадем", – предположил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко заявил, что в Украине не было волн коронавируса.

8 октября в Украине зафиксировали рекордное количество новых больных COVID-19 – 5397. Всего в стране официально подтверждено 244 734 случая коронавирусной инфекции.