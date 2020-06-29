Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 43 тысячи: статистика на 29 июня

По состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.

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При этом жертвами пандемии стали уже 1 147 (+18 за сутки) человек, а побороть болезнь удалось 19 027 (+93) людям. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ситуация с коронавирусом в Украине Скриншот страницы

Данные из областей Скриншот страницы

Позже уточненные данные по регионам обнародовали на Telegram-канале Минздрава. В частности, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 1846 случаев;

Волынская область – 2312 случаев;

Днепропетровская область – 1087 случаев;

Донецкая область – 481 случай;

Житомирская область – 1404 случая;

Закарпатская область – 2792 случая;

Запорожская область – 570 случаев;

Ивано-Франковская область – 2350 случаев;

Кировоградская область – 646 случаев;

г. Киев – 4980 случаев;

Киевская область – 2546 случаев;

Львовская область – 5292 случая;

Луганская область – 80 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 1632 случая;

Полтавская область – 312 случаев;

Ривненская область – 3638 случаев;

Сумская область – 296 случаев;

Тернопольская область – 1913 случаев;

Харьковская область – 2098 случаев;

Херсонская область – 191 случай;

Хмельницкая область – 798 случаев;

Черновицкая область – 4745 случаев;

Черкасская область – 642 случая;

Черниговская область – 535 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июня 2020 года в Центр поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 июня коронавирус был подтвержден у 42 982 украинцев. Суточный прирост заболеваемости составлял 917 человек. Погибло на тот момент от COVISD-19 1129 человек (+19 за сутки), а 18 934 пациента (+233 за сутки) полностью выздоровели.