Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 43 тысячи: статистика на 29 июня
По состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.
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При этом жертвами пандемии стали уже 1 147 (+18 за сутки) человек, а побороть болезнь удалось 19 027 (+93) людям. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже уточненные данные по регионам обнародовали на Telegram-канале Минздрава. В частности, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 1846 случаев;
Волынская область – 2312 случаев;
Днепропетровская область – 1087 случаев;
Донецкая область – 481 случай;
Житомирская область – 1404 случая;
Закарпатская область – 2792 случая;
Запорожская область – 570 случаев;
Ивано-Франковская область – 2350 случаев;
Кировоградская область – 646 случаев;
г. Киев – 4980 случаев;
Киевская область – 2546 случаев;
Львовская область – 5292 случая;
Луганская область – 80 случаев;
Николаевская область – 442 случая;
Одесская область – 1632 случая;
Полтавская область – 312 случаев;
Ривненская область – 3638 случаев;
Сумская область – 296 случаев;
Тернопольская область – 1913 случаев;
Харьковская область – 2098 случаев;
Херсонская область – 191 случай;
Хмельницкая область – 798 случаев;
Черновицкая область – 4745 случаев;
Черкасская область – 642 случая;
Черниговская область – 535 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июня 2020 года в Центр поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 июня коронавирус был подтвержден у 42 982 украинцев. Суточный прирост заболеваемости составлял 917 человек. Погибло на тот момент от COVISD-19 1129 человек (+19 за сутки), а 18 934 пациента (+233 за сутки) полностью выздоровели.