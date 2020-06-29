Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 43 тысячи: статистика на 29 июня

По состоянию на понедельник, 29 июня, коронавирус в Украине обнаружен у 43 628 человек. Из них у 646 пациентов болезнь подтвердилась за последние сутки.

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При этом жертвами пандемии стали уже 1 147 (+18 за сутки) человек, а побороть болезнь удалось 19 027 (+93) людям. Об этом свидетельствуют данные на сайте СНБО.

Ситуация с коронавирусом в Украине Скриншот страницы

Данные из областей Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 июня коронавирус был подтвержден у 42 982 украинцев. Суточный прирост заболеваемости составлял 917 человек. Погибло на тот момент от COVISD-19 1129 человек (+19 за сутки), а 18 934 пациента (+233 за сутки) полностью выздоровели.