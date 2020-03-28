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28 марта • обновлено в 11:08
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Коронавирус в Украине убил уже 8 человек, больных – 311: данные по областям

19.5т
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Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.

Такие данные обнародовал во время брифинга 28 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. За сутки в стране зафиксировали 93 новых случая.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

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Случаи подтверждено:

  • Винницкая область – 16 случаев;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 7 случаев;

  • Донецкая область – 2 случая;

  • Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;

  • Закарпатская область – 1 случай;

  • Запорожская область – 10 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

  • Киев – 74 случая;

  • Киевская область – 41 случай;

  • Львовская область – 5 случаев;

  • Луганская область – 2 случая;

  • Николаевская область – 1 случай;

  • Одесская область – 6 случаев;

  • Полтавская область – 1 случай;

  • Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)

  • Сумская область – 5 случаев (1 летальный)

  • Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 1 случай;

  • Хмельницкая область – 1 случай;

  • Черкасская область – 3 случая;

  • Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

  • Черниговская область – 1 случай.

Коронавирус в Украине убил уже 8 человек, больных – 311: данные по областям

Всего с начала распространения COVID-19 в Украине от коронавируса скончались восемь человек. Вылечить удалось пять пациентов – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как писал OBOZREVATEL ранее, существует вероятность, что карантин в Украине продлят, ужесточат или введут чрезвычайное положение.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
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Комментарии
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Снеженко Елена
Снеженко Елена
А ведь маски, в которых народ ходит в магазины, ни от чего не защищают. Люди повязываются платками, шарфами, я видела маски сшитые из старых маек, это все фуфло. Маска должна быть со степенью защиты и должна плотно прилегать к лицу, кроме того нужно защищать глаза. Вирус передается через наличные деньги, кроме всего прочего. Кроме того, он оседает на упаковках продуктов, на продуктовых тележках, т.е. на всех поверхностях, которые нужно постоянно обрабатывать дезинфектором. А службы доставки оказались не готовыми к эпидемии - заказать продукты через службу доставки невозможно, все слоты заняты, кроме того они пишут на своих сайтах. что мин.сумма заказа 1000 грн и возможна замена до 40% товара, короче доставка это не выход. Никто не организовал доставку на дом пенсионерам и инвалидам. подъезды дезинфекторами не обрабатывают, внутренние дворы не моются. лифты не обрабатываются
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Толи ещё будет,сейчас 2 миллиона унитазомойщиков рванут на родину,вот где будет апокалипсис.
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Alex Mak
Alex Mak
Oleg Oleg, бодло ,іди но розберися в АП сцаря хто то унітази мив в Італії.
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