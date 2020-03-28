Коронавирус в Украине убил уже 8 человек, больных – 311: данные по областям

Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.
Такие данные обнародовал во время брифинга 28 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. За сутки в стране зафиксировали 93 новых случая.
Коронавирус в Украине
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Случаи подтверждено:
Винницкая область – 16 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 7 случаев;
Донецкая область – 2 случая;
Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 10 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
Киев – 74 случая;
Киевская область – 41 случай;
Львовская область – 5 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Николаевская область – 1 случай;
Одесская область – 6 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)
Сумская область – 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 1 случай;
Черкасская область – 3 случая;
Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская область – 1 случай.
Всего с начала распространения COVID-19 в Украине от коронавируса скончались восемь человек. Вылечить удалось пять пациентов – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Как писал OBOZREVATEL ранее, существует вероятность, что карантин в Украине продлят, ужесточат или введут чрезвычайное положение.
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