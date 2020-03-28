Коронавирус в Украине убил уже 8 человек, больных – 311: данные по областям

Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на утро 28 марта выросло до 311 человек.

Такие данные обнародовал во время брифинга 28 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. За сутки в стране зафиксировали 93 новых случая.

Коронавирус в Украине facebook.com/moz.ukr

Случаи подтверждено:

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 10 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

Киев – 74 случая;

Киевская область – 41 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Николаевская область – 1 случай;

Одесская область – 6 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)

Сумская область – 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 1 случай;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская область – 1 случай.

Всего с начала распространения COVID-19 в Украине от коронавируса скончались восемь человек. Вылечить удалось пять пациентов – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как писал OBOZREVATEL ранее, существует вероятность, что карантин в Украине продлят, ужесточат или введут чрезвычайное положение.

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