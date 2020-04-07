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7 апреля • обновлено в 10:21
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Количество больных коронавирусом в Украине достигло 1462: статистика Минздрава на 7 апреля

33.6т
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По состоянию на 7 апреля в Украине официально подтверждено 1462 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

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Об этом сообщается в сводке на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Уточняется, что за прошедшие сутки выявлено 143 новых случая.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели", – сказано в сообщении.

Коронавирус

Коронавирус

"112 Украина"

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 77 случаев;

  • Волынская область – 34 случая;

  • Днепропетровская область – 15 случаев;

  • Донецкая область – 10 случаев;

  • Житомирская область – 11 случаев;

  • Закарпатская область – 38 случаев;

  • Запорожская область – 41 случай;

  • Ивано-Франковская область – 160 случаев;

  • Кировоградская область – 53 случая;

  • Киев – 253 случая;

  • Киевская область – 97 случаев;

  • Львовская область – 29 случаев;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Одесская область – 30 случаев;

  • Полтавская область – 12 случаев;

  • Ривненская область – 40 случаев;

  • Сумская область – 51 случай;

  • Тернопольская область – 168 случаев;

  • Харьковская область – 1 случай;

  • Херсонская область – 13 случаев;

  • Хмельницкая область –10 случаев;

  • Черновицкая область – 247 случаев;

  • Черкасская область – 62 случая;

  • Черниговская область – 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 7 апреля из Центра поступило 521 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 6385 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 апреля в Украине было зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 38 человек, 28 удалось вылечиться.

  • В Киеве по состоянию на 12:00 6 апреля количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 достигло 267, 12 человек излечилось, четверо – умерли.

  • Напомним, доктор наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская предупредила, что 80% украинцев заразятся коронавирусом и 20% из них будут нуждаться в госпитализации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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