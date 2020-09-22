Прогноз НАН: больных коронавирусом в Украине будет более 4400 в сутки, под угрозой – дети

Количество инфицированных коронавирусом в Украине продолжит расти и к пятнице, 25 сентября, составит от 2873 до 4408 случаев при среднем значение 3580 в сутки. Это на 500 больше, чем было на прошлой неделе. Смертность также увеличится до 60-72 случаев при среднем значение 66 в сутки.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, предоставил OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

Больше всего больных будет в Одесской, Тернопольской, Харьковской областях и в Киеве, а с начала сентября из-за открытия школ начали болеть еще и дети.

Развитие эпидемии коронавируса в Украине

Динамика роста эпидемии коронавируса в Украине

"Динамика изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и активных инфицированных свидетельствует о дальнейшем развитии эпидемии. На прошлой неделе в среднем болело 2959 человек, что где-то на 400 случаев превышало предыдущие показатели. Увеличилось также и количество смертей – где-то на 11 случаев, дойдя до 56 в неделю. Худшие показатели с тестированием на Тернопольщине", – подчеркнул академик.

Прогноз по регионам в Украине

По его словам, несколько снизилась смертность среди пожилых людей, но в целом уровень летальности, несмотря на ощутимые региональные различия, остается на уровне 2%.

Кроме этого, из-за открытия школ с начала сентября и увеличения медицинских проверок, возросло также число инфицированных коронавирусом детей.

"Выздоравливать стали больше – около 1210 в день. Но темпы выздоровления все еще намного меньше темпов роста количества новых инфекций. Вероятно, больше становится здоровых людей, которые фактически выздоровели на самоизоляции, но официально не выписаны или не прошли повторное ПЦР-тестирование" – уточнил Загородний.

С подробным прогнозом по развитию эпидемии коронавируса в Украине можно ознакомиться на сайте НАН.