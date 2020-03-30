Количество больных коронавирусом будет расти: инфекционист назвал пиковую дату в Украине

Пик заболеваемости на коронавирус в Украине придется на 20-е числа апреля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, такие выводы можно сделать на основе данных по динамике распространения вируса в Италии, Китае и Испании.

Коронавирус в Украине

"Если в Китае первые случаи заболевания появились в начале декабря, а официально о них заявили в конце декабря, то пик заболевания у них пришелся на 8 февраля. То есть через два месяца. Примерно так же было в Италии и Испании. Если учесть, что в Украину инфекцию ввезли в начале марта, пик можем ожидать где-то в 20-х числа апреля. После этого он пойдет на убыль и окончательно снизится до более-менее стабильных цифр в конце мая. Этому будет способствовать хорошая погода, огороды и меньше общения между людьми" , – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Владимира Курпиты, в течение следующих трех месяцев на коронавирус переболеет до 5% мирового населения, затем пандемия несколько ослабнет и снова вернется осенью.

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