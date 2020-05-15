Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 17 тысяч: статистика Минздрава на 15 мая
По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине официально подтверждено 17 330 случаев коронавируса COVID-19. Из них 483 заражения были обнаружены за последние сутки.
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Об этом сообщается на сайте СНБО. Отмечается, что в результате эпидемии в стране уже умерли 476 человек (+ 20 за сутки). В то же время 4 473 человека выздоровели (+330 за сутки).
Позже уточненную статистику обнародовали и на странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 674 случая;
Волынская область – 582 случая;
Днепропетровская область – 791 случай;
Донецкая область – 121 случай;
Житомирская область – 538 случаев;
Закарпатская область – 816 случаев;
Запорожская область – 356 случаев;
Ивано-Франковская область – 1188 случаев;
Кировоградская область – 437 случаев;
г. Киев – 2068 случаев;
Киевская область – 1094 случая;
Львовская область – 942 случая;
Луганская область – 42 случая;
Николаевская область – 228 случаев;
Одесская область – 712 случаев;
Полтавская область – 257 случаев;
Ривненская область – 1074 случая;
Сумская область – 158 случаев;
Тернопольская область – 1060 случаев;
Харьковская область – 757 случаев;
Херсонская область – 167 случаев;
Хмельницкая область – 222 случая;
Черновицкая область – 2600 случаев;
Черкасская область – 350 случаев;
Черниговская область – 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 – 43842.
На брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины – Волынская.
Также чиновник рассказал, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда в регионах увидят соответствующие критерии, которые позволят это сделать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на 14 мая в Украине было зарегистрировано 16 847 случаев (+422 за сутки) заражения коронавирусом COVID-19. Из них – 456 летальных, 4 143 пациента выздоровели.
Во всем мире коронавирус уже поразил более 4,5 млн человек. Больше всего заболевших: в США – более 1,4 млн пациентов, в Испании – свыше 272 тысячи и России – более 252 тысяч.