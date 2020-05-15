Количество больных COVID-19 в Украине перевалило за 17 тысяч: статистика Минздрава на 15 мая

По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине официально подтверждено 17 330 случаев коронавируса COVID-19. Из них 483 заражения были обнаружены за последние сутки.

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Об этом сообщается на сайте СНБО. Отмечается, что в результате эпидемии в стране уже умерли 476 человек (+ 20 за сутки). В то же время 4 473 человека выздоровели (+330 за сутки).

Коронавирус в Украине СНБО

Коронавирус в Украине СНБО

Позже уточненную статистику обнародовали и на странице Минздрава в Facebook. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 674 случая;

Волынская область – 582 случая;

Днепропетровская область – 791 случай;

Донецкая область – 121 случай;

Житомирская область – 538 случаев;

Закарпатская область – 816 случаев;

Запорожская область – 356 случаев;

Ивано-Франковская область – 1188 случаев;

Кировоградская область – 437 случаев;

г. Киев – 2068 случаев;

Киевская область – 1094 случая;

Львовская область – 942 случая;

Луганская область – 42 случая;

Николаевская область – 228 случаев;

Одесская область – 712 случаев;

Полтавская область – 257 случаев;

Ривненская область – 1074 случая;

Сумская область – 158 случаев;

Тернопольская область – 1060 случаев;

Харьковская область – 757 случаев;

Херсонская область – 167 случаев;

Хмельницкая область – 222 случая;

Черновицкая область – 2600 случаев;

Черкасская область – 350 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 мая 2020 года в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала 2020 – 43842.

На брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в лидеры антирейтинга по COVID-19 попала новая область Украины – Волынская.

Также чиновник рассказал, что пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда в регионах увидят соответствующие критерии, которые позволят это сделать.

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