Колесников: мы должны поднять статус социнспекторов, ведь они – главная опора социального государства

Украине необходимо поднять статус социального инспектора, так как именно они являются опорой по-настоящему социального государства.

Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников по итогам встречи с социальными инспекторами Константиновки (Донецкая область), передает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Он отметил, что Украина должна начать перенимать опыт тех стран, которые смогли построить социально защищенные государства.

Борис Колесников Оpposition.com.ua

"Какие страны сейчас самые успешные в социальном плане? Конечно, это Северная Европа. Там социальный инспектор отвечает за все, в любом социальном государстве такой инспектор – это человек №1. Они даже во многом важнее, чем армия и полиция. Он знает, кому нужны, а кому нет субсидии, как живет каждая семья, какие у нее проблемы, кто и как учится в школе. А у нас государство часто помогает тем, кто не нуждается, а тем, кто нуждается – нет. Поэтому поднять статус социального инспектора в Украине, безусловно, нужно", – заявил Борис Колесников.

Встреча с социальными инспекторами в Константиновке Оpposition.com.ua

Политик считает, что внедрение передовых информационных технологий, в частности в сфере программного обеспечения, сможет облегчить работу социальных служб.

"Необходимо сделать единую социальную карту, единую базу данных. У нас сегодня ввели ID-карты вместо паспортов, но с ними нужно еще носить справку о прописке. Это – посмешище! Не нужно изобретать велосипед. Есть опыт Швеции, Дании, США, где эти службы работают на очень высоком уровне. Нужно просто перенимать лучший мировой опыт. Ничего невозможного нет", – подчеркнул оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, в Украине сейчас порядка 13 миллионов пенсионеров, и практически всем им нужна помощь не только государства, но и бизнеса.

Встреча с социальными инспекторами в Константиновке Оpposition.com.ua

"У нас сейчас 50% бюджета находится в тени. И, чтобы пенсия выросла вдвое, достаточно того, чтобы все просто платили "белую" зарплату. Это очень важно, это – социальная ответственность. Как бы это не звучало, но, если вы платите зарплату в конверте, значит, вы обманываете наших стариков и наших бюджетников", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Колесников рассказал, что нужно для развития бизнеса в Украине.

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