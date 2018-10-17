Колбаса

К Новому 1989-му году родные отправили мне посылочку на службу. Я служил в Черновицком пограничном отряде, был тогда курсовым сержантом на учебном пункте у молодого осенне-зимнего пополнения. Пополнения было так мало, что даже не отправляли на окружной учебный пункт в Мостиску, жили в старой казарме, бегали на спортплощадке отряда, занимались в нашей роте связи, а на практику выезжали на ПУЦ - 15-ю заставу. В общем, было хорошее время, сержантов хватало чередоваться на утренней пробежке, и можно было поспать, да и вообще проблем не было. Строевикам пригнали пополнение из чеченцев, но, промучавшись с ними месяц, начальник отряда сказал, что автомат им в руки не даст, и отправил их скопом в кишиневскую стройшару.

С моими связистами, повторюсь, было проще. Максимум - угрозы разобраться на дембеле после 15-го круга по стадиону гусиным шагом (проходящий мимо замполит - Шор! Это неуставные отношения! - Никак нет, товарищ капитан, я же сам с ними иду вровень - но что мне эти 15 кругов на корточках после великомостовской сержантской школы...).

Но вернемся к посылке. Советская почта была предсказуема, и новогодняя посылка пришла под конец января. Что-то съедобное там было, но полукопченая колбаса покрылась плесенью, стала слизкой и вонючей, а торт-медовик сперва прокис, а потом высох... Ну или наоборот, сперва высох, а потом прокис.

В то время у нас в расположении обреталось два прапорщика, оформлявших документы на увольнение. Один мне запомнился тем, что час крутил свой ПМ, пытаясь его разобрать, пока я ему не показал как (военная кафедра в институте все же).

А второй впервые появился, засунув нос в нашу каптерку на тошнотворный запах колбасы.

- Что точим?

- Уже ничего, - сморщившись ответил я. - Испортилась.

- А ну-ка дай попробовать, - прапорщик отхватил ножом кусок колбасы и разом ее заглотил. - Хороша. Давай сюда, - я отдал ему остатки колбасы.

До вечера я тревожно ждал новости о вызове скорой в часть... Но вечером прапорщик еще раз заявился на заставу.

- Еще есть чего заточить?

Вздохнув, я полез в ящик с мусором под стеллажами и вытащил выброшенный торт.

- О! - прапорщик снова исчез, на этот раз с тортом.

С тех пор я зауважал прапорщиков.