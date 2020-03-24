Койко-мест не хватит: насколько больницы Украины готовы к коронавирусу. Цифры по регионам

В большинстве областей Украины до сих пор не обустроили больницы для приема пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19.

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Так, всего в стране подготовлены 173 больницы, что в целом составляет около 5 тыс. 617 койко-мест. Об этом, ссылаясь на данные мониторинга ситуации с количеством инфицированных в Украине по состоянию на 22 марта, сообщает InfoResist.

Отмечается, что меньше всего коек для больных COVID-19 предусмотрено в Ровенской области – 28. При этом в еще в трех областях количество мест для пациентов не достигает и ста. Среди таких: Хмельницкая область – 40, Волынь – 75, а также Харьковщина, которая к тому же является одной из самых заселенных областей, – 85 мест.

В большинстве областей Украины все еще не обустроили медучреждения для зараженных COVID-19

Также подчеркивается, что ситуация с больницами в некоторых регионах оставляет желать лучшего. Например, в Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Закарпатской областях принять инфицированных может только одно медучреждение в каждом регионе. А в Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Кировоградской и Львовской областях таких больниц по две.

Не лучшая ситуация и с некоторыми городами-миллиониками, которые не имеют достаточного количества подготовленных больниц для зараженных COVID-19. Например, в Одесской и Харьковской областях принять таких пациентов могут по три медучреждения. Хотя в Запорожской области подготовлены 19 больниц.

Данные же неправительственной организации StateWatch свидетельствуют, что в медучреждениях Сумской и Харьковской областей наблюдается острый дефицит защитных костюмов, респираторов и прочего инвентаря.

В частности, в больницах Сумщины на время карантина есть только 1025 изоляционных халатов, что составляет лишь 6,71% от общей потребности, а также 54 костюма биозащиты (0,64%), 125 респираторов (1,03%) и 20 защитных щитков (0,3%).

При этом в больнице Харькова на один месяц смогли обеспечить только 181 изоляционный халат – хотя необходимо не менее 10 тысяч (1,81% от общей потребности), 393 костюма биозащиты (3,93%) и 127 респираторов (2,54%). Защитные щитки там тоже отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевскую городскую больницу №8 перепрофилировали для приема больных коронавирусом COVID-19, но медперсонал не обеспечили для этого даже самым необходимым. Медики жалуются, что их кинули на произвол судьбы.

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