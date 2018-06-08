"Можем и отстреливать за такое": известные украинки обратились к Путину

Российский президент Путин сделал интересное заявление о демографических проблемах страны. По его словам, в РФ резко сокращается число женщин детородного возраста - через 15 лет их станет на четверть меньше, чем сейчас.
"И мы с этим ничего не можем сделать", - признал он во время прямой линии 7 июня.
Как следует из его слов, в этом россиянам могут помочь, в том числе украинки - Путин говорил об упрощении процедуры получения гражданства РФ и трудоустройства для этой категории беженцев.
OBOZREVATEL попросил высказаться о необычном предложении трех известных украинок – писательницу Ларису Ницой, политика Ирину Фарион и музыкального продюсера Алену Мозговую, а также поинтересовался мнением на этот счет писателя Дмитрия Капранова и политика Дмитрия Корчинского.
Лариса Ницой
112 Украина
Лариса Ницой: "Путин, это гениально!"
Супер! Гениально! Пусть переселяет себе весь Донбасс и Крым, и пусть они ему решают детородные проблемы.
Что касается того, что таким образом в России сможет появиться "украинский мир", то я сомневаюсь. "Русский мир" - это такая зараза, которая перемалывает, переваривает, проглатывает и выплевывает, поэтому вряд ли там что-то воцарится, кроме "русского мира". Разве что, может, китайцы его сожрут.
Я являюсь сторонницей того, чтобы отгородиться от "русского мира" китайской стеной, поставить сплошные дезинсекторы, дезинфекторы – чтобы, не дай бог, не касаться всего того, что они продуцируют.
Что касается украинского генофонда, то он однозначно сильнее любого другого. Украинцы, несмотря на многовековую политику уничтожения этого народа, выживали. И не просто выживали, а, перебираясь в другие процветающие страны, вносили большой вклад в их развитие.
Ирина Фарион
Wikimedia Commons
Ирина Фарион: "Браво! Московия вырождается"
Я аплодирую тому факту, что Московия вырождается. В конце концов, она должна вернуться в свои этнические берега, конкретно – в берега реки Москва-Ава, что в переводе с финно-угорских языков означает "гниловодная".
Есть период расцвета империи, а есть период упадка. Упадок сопровождается агониями. Это – одна из агоний. Когда население перестает себя воспроизводить. Московиты на это абсолютно заслужили.
Я желаю, чтобы этот процесс как можно быстрее достиг своего логического завершения – вырождения Московии.
Путин может плести, что угодно. Это обделенный человек. Суть в том, найдутся ли такие сумасшедшие в Украине, которые будут готовы делать что-то подобное – улучшать генофонд России. Думаю, что таких не найдется.
Алена Мозговая
YouTube
Алена Мозговая: "Мы, бандеровки, можем стрелять"
Он еще раз подчеркнул, что люди для него – ничто. Биологический материал.
Мы помним эту фразу: "Бабы еще нарожают". Видимо, свои бабы у него закончились, и он смотрит в сторону других стран.
Ни для кого не секрет, что Путин – последователь Адольфа Гитлера. Это касается не только этого заявления, но и всего того, что он делает на своей территории и на территории других государств.
Поэтому ничего удивительного в этом заявлении для меня нет.
Мне кажется, Путин давно немного больной – может, и не немного – на всю голову. Он неадекватен. Но мы должны учитывать, что он руководит соседним государством и поэтому вынуждены слушать то, что он там бормочет.
Но бандеровки – мы такие. Мы не только не будем обольщаться этими предложениями, но можем и отстреливать за такое. Для начала – в прицельные места.
Дмитрий Капранов
Радіо Свобода
Дмитрий Капранов: Не все ж китайцам улучшать российскую демографию
Это давняя история – приглашение россиян возвращаться из-за границы. В частности, она касается и россиян, которые живут в Украине.
Но если они заберут из Украины всех ва*ников, мы их только поблагодарим. Пусть забирают и мужчин, а не только женщин. Вообще, я бы хотел, чтобы они забрали своих соотечественников, занимались своими демографическими проблемами и больше не лезли в наши дела.
Я поддерживаю всех, кто хочет уехать в Россию и стать ее гражданами. Не все ж китайцам улучшать их демографическую ситуацию.
Дмитрий Корчинский
YouTube
Дмитрий Корчинский: "Кохаймося. Нас должно быть больше, чем их"
Украинцы должны понимать, что самая важная война XXI века – это демографическая война. Побеждают и богатеют только многочисленные нации. Нации, которые сокращают свою численность, вырождаются и уступают свое место на земле и в истории другим.
Европейские нации сейчас постепенно уступают свое место в мире арабам, туркам и так далее.
Мы должны понимать, что сегодня обязанность мужчин – воевать, а обязанность женщин – рожать. Мы должны выиграть демографическую гонку у Московии. Нас должно быть больше, чем их.
Скажем так: увеличение численности – это религиозная обязанность и военное задание для Украины.
Украина должна была бы максимально утруднить сообщение с Российской Федерацией. Например, ввести уголовную ответственность за посещение оккупированных территорий и страны-агрессора. Прекратить транспортное сообщение, окончательно прекратить дипломатическое общение, свести к минимуму торговые контакты.
Необходимо способствовать тому, чтобы перетока населения не было.
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.