"Можем и отстреливать за такое": известные украинки обратились к Путину

Российский президент Путин сделал интересное заявление о демографических проблемах страны. По его словам, в РФ резко сокращается число женщин детородного возраста - через 15 лет их станет на четверть меньше, чем сейчас.

"И мы с этим ничего не можем сделать", - признал он во время прямой линии 7 июня.

Как следует из его слов, в этом россиянам могут помочь, в том числе украинки - Путин говорил об упрощении процедуры получения гражданства РФ и трудоустройства для этой категории беженцев.

OBOZREVATEL попросил высказаться о необычном предложении трех известных украинок – писательницу Ларису Ницой, политика Ирину Фарион и музыкального продюсера Алену Мозговую, а также поинтересовался мнением на этот счет писателя Дмитрия Капранова и политика Дмитрия Корчинского.

Лариса Ницой 112 Украина

Лариса Ницой: "Путин, это гениально!"

Супер! Гениально! Пусть переселяет себе весь Донбасс и Крым, и пусть они ему решают детородные проблемы.

Что касается того, что таким образом в России сможет появиться "украинский мир", то я сомневаюсь. "Русский мир" - это такая зараза, которая перемалывает, переваривает, проглатывает и выплевывает, поэтому вряд ли там что-то воцарится, кроме "русского мира". Разве что, может, китайцы его сожрут.

Я являюсь сторонницей того, чтобы отгородиться от "русского мира" китайской стеной, поставить сплошные дезинсекторы, дезинфекторы – чтобы, не дай бог, не касаться всего того, что они продуцируют.

Что касается украинского генофонда, то он однозначно сильнее любого другого. Украинцы, несмотря на многовековую политику уничтожения этого народа, выживали. И не просто выживали, а, перебираясь в другие процветающие страны, вносили большой вклад в их развитие.

Ирина Фарион Wikimedia Commons

Ирина Фарион: "Браво! Московия вырождается"

Я аплодирую тому факту, что Московия вырождается. В конце концов, она должна вернуться в свои этнические берега, конкретно – в берега реки Москва-Ава, что в переводе с финно-угорских языков означает "гниловодная".

Есть период расцвета империи, а есть период упадка. Упадок сопровождается агониями. Это – одна из агоний. Когда население перестает себя воспроизводить. Московиты на это абсолютно заслужили.

Я желаю, чтобы этот процесс как можно быстрее достиг своего логического завершения – вырождения Московии.

Путин может плести, что угодно. Это обделенный человек. Суть в том, найдутся ли такие сумасшедшие в Украине, которые будут готовы делать что-то подобное – улучшать генофонд России. Думаю, что таких не найдется.

Алена Мозговая YouTube

Алена Мозговая: "Мы, бандеровки, можем стрелять"

Он еще раз подчеркнул, что люди для него – ничто. Биологический материал.

Мы помним эту фразу: "Бабы еще нарожают". Видимо, свои бабы у него закончились, и он смотрит в сторону других стран.

Ни для кого не секрет, что Путин – последователь Адольфа Гитлера. Это касается не только этого заявления, но и всего того, что он делает на своей территории и на территории других государств.

Поэтому ничего удивительного в этом заявлении для меня нет.

Мне кажется, Путин давно немного больной – может, и не немного – на всю голову. Он неадекватен. Но мы должны учитывать, что он руководит соседним государством и поэтому вынуждены слушать то, что он там бормочет.

Но бандеровки – мы такие. Мы не только не будем обольщаться этими предложениями, но можем и отстреливать за такое. Для начала – в прицельные места.

Дмитрий Капранов Радіо Свобода

Дмитрий Капранов: Не все ж китайцам улучшать российскую демографию

Это давняя история – приглашение россиян возвращаться из-за границы. В частности, она касается и россиян, которые живут в Украине.

Но если они заберут из Украины всех ва*ников, мы их только поблагодарим. Пусть забирают и мужчин, а не только женщин. Вообще, я бы хотел, чтобы они забрали своих соотечественников, занимались своими демографическими проблемами и больше не лезли в наши дела.

Я поддерживаю всех, кто хочет уехать в Россию и стать ее гражданами. Не все ж китайцам улучшать их демографическую ситуацию.

Дмитрий Корчинский YouTube

Дмитрий Корчинский: "Кохаймося. Нас должно быть больше, чем их"

Украинцы должны понимать, что самая важная война XXI века – это демографическая война. Побеждают и богатеют только многочисленные нации. Нации, которые сокращают свою численность, вырождаются и уступают свое место на земле и в истории другим.

Европейские нации сейчас постепенно уступают свое место в мире арабам, туркам и так далее.

Мы должны понимать, что сегодня обязанность мужчин – воевать, а обязанность женщин – рожать. Мы должны выиграть демографическую гонку у Московии. Нас должно быть больше, чем их.

Скажем так: увеличение численности – это религиозная обязанность и военное задание для Украины.

Украина должна была бы максимально утруднить сообщение с Российской Федерацией. Например, ввести уголовную ответственность за посещение оккупированных территорий и страны-агрессора. Прекратить транспортное сообщение, окончательно прекратить дипломатическое общение, свести к минимуму торговые контакты.

Необходимо способствовать тому, чтобы перетока населения не было.