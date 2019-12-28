Провели 4 года в плену: СМИ узнали, кого из героев вернут Украине в ходе обмена

В рамках обмена пленными ожидается возвращение в Украину минимум 7-9 военнослужащих Вооруженных сил, большинство из которых награждены государственными орденами и знаками отличия.

Об этом со ссылкой на близкий к процессу переговоров источник сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, на Родину должны вернуться находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе Донецкого аэропорта, Сергей Глондар и Александр Кориньков из 3-го полка спецназа ВСУ, попавшие в плен во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево.

СМИ узнали, кого вернут Украине в ходе обмена persha.kr.ua

СМИ узнали, кого вернут Украине в ходе обмена

Отмечается, что Пантюшенко подавали на награждение орденом "За мужество" 3-й степени. Глондарь награжден в 2014 году знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".

В списки на обмен также, вероятнее всего, будут включены награжденные орденами военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, которые 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки.

Иванчук 19 июля 2014 года был награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степени за мужество и героизм при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Деев награжден орденом "За мужество" 3-й степени.

Деев и Иваничук

По данным источника, вернутся и старшие солдаты Александр Геймур и Борис Пундор, которые 22 мая 2019 года в числе 8 военнослужащих, согласно сообщению штаба Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен. Геймур награжден знаком отличия Минобороны Украины "Знак Уважения".

Александр Геймур Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк

Борис Пундор Facebook Дарьи Андрусенко-Якотюк

Возможен также обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области и некоторое время считался погибшим, и военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника.

Также появилась информация о возможной передаче Василия Жемелинского – военного 57-й бригады ВСУ, попавшего в плен боевиков "ДНР" 17 февраля 2018 года под Песками.

Василий Жемелинский Скриншот из видео

По данным журналиста Юрия Бутусова, в списках также Анастасия Мухина – 70 летняя жительница Луганска. Ее схватили на улице 8 февраля 2018 года, женщина наклеила на соседнем доме листовку "Донбасс, вставай! Россия тебя предала! Выбирайте будущее, выбирайте Украину!"

Ожидается также передача Андрея Ярового – консультанта инициативы по защите прав ВИЧ-инфицированных. Он был задержан в августе 2018-го года при проезде на оккупированные территории, за провоз препарата для личного потребления, разрешённого в Украине, будучи официально консультантом Глобального фонда борьбы со СПИДом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что Киев намерен вернуть бойцов, которых не удалось забрать в 2017 году.

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