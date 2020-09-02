Кого в Украине бесплатно тестируют на COVID-19: Ляшко назвал все случаи

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, кого в Украине бесплатно тестируют на коронавирусную инфекцию.

Во время брифинга 2 сентября он уточнил, что речь идет о методе полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В Украине бесплатно сдать тест на COVID-19 могут:

Пациенты с ключевымы признаками коронавирусной болезни

Пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и требуют лабораторной диагностики для определения возбудителя заболевания

Лица, контактировавшие с больными коронавирусом

Пациенты, которые выздоровели от коронавирусной болезни и продолжают амбулаторное лечение.

Ляшко отметил, что этот перечень лиц утвержден приказом Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас после завершения 14 дней самоизоляции необходимо сделать тестирование методом ПЦР и после этого завершить самоизоляцию. На этой неделе в стандарт медицинской помощи, в алгоритм тестирования будут внесены изменения. Самоизоляцию мы можем разрешить оставить на 14-й день без ПЦР-тестирования, при отсутствии клинических симптомов. Оно будет сдвинуто на 7-9 день и это позволит завершить самоизоляцию раньше", – отметил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем критериям.

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