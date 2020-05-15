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16 мая • обновлено в 03:06
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Кого проверяют на коронавирус в Украине: названы 5 категорий

18.2т
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С начала пандемии коронавируса COVID-19 в Украине провели более 187 тысяч тестов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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Как пишет "Апостроф", тестируют пять категорий украинцев: подозрительных, пациентов с пневмонией, контакты больных с подтвержденным диагнозом COVID-19, медиков (каждые пять дней) и пациентов, которые выздоровели, для снятия диагноза.

Тестируют 5 категорий украинцев

Тестируют 5 категорий украинцев

pixabay.com

По словам источника издания в Минздраве, с одной стороны, этого недостаточно.

"Количество проведенных тестов существенно влияет на оценку эпидемиологической ситуации. На сегодняшний день наша статистика – это не заболевшие, а выявленные случаи. Поэтому, с точки зрения эпиднадзора, естественно, нужно увеличить количество тестирований. Не имея объективной картины по распространению вируса на территории Украины, трудно планировать как выход из карантина, так и его смягчение", – отметил он.

С другой стороны, просто так увеличить масштабы тестирования, по словам экс-директора Центра общественного здоровья Владимира Курпиты, нет смысла.

"Бездумно увеличивать тестирование тоже неправильно. Стратегия должна быть экономически обоснованна. Например, процент положительных результатов тестов составляет 15-18%. Это означает, что мы тестируем тех, кого нужно. Любая стратегия тестирования должна отвечать определенным задачам. Задача по коронавирусу – своевременное выявление и отслеживание контактов. Но Минздрав не озвучивает информацию, сколько контактов было отслежено, сколько протестировано и какой результат", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины подготовило алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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