Кого обязательно тестируют на COVID-19 и сколько ждать результатов: Степанов дал ответы

Тимур Григоренко Общество 10:12, 8.05.2020 Обновлено: 10:22, 8.05.2020

В Украине можно получить результаты ПЦР-теста на COVID-19 максимум через 3-4 дня.

Однако нужно учитывать нагрузку на лабораторию, сообщил на брифинге в пятницу, 8 мая, министр здравоохранения Максим Степанов.

COVID-19 в Украине

"Всего в Украине ПЦР-тесты проводят в 59 лабораториях с разной формой собственности. Больше всего исследований проводят Черновцы, Тернополь, Винница, Херсон и Черкассы – это обусловлено количеством заболеваний. В зависимости от нагрузок на лабораторию иногда ПЦР-тестирования ожидают до 3-4 дней максимум", – отметил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что обязательные ПЦР-тесты проводят только тогда, когда у умершего были клинические симптомы COVID-19.

Ранее OBOZREVATELсообщал, что происходит в украинских лабораториях, где тестируют на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 8 мая в Украине зарегистрировано 14 195 случаев заражения COVID-19.

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