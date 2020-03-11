Кого не коснется карантин в Украине: Кабмин дал разъяснение

Карантин в Украине из-за угрозы распространения коронавируса не будет касаться Верховной Рады, а также органов местного самоуправления.

Об этом на брифинге 11 марта по итогам заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что карантин распространяется на детские, средние и высшие учебные заведения, а также предусматривает запрет культурных, спортивных и других массовых мероприятий до 200 человек. Что касается стихийных массовых собраний, то, по словам премьер-министра, их проведение будет на совести и под ответственностью тех, кто решит в них принимать участие.

"Кроме мероприятий крайней государственной необходимости: например, заседания Верховной Рады, областных советов. То есть, тех органов, которые принимают государственные решение в условиях, в том числе, противодействия распространению коронавируса", – сказал Шмыгаль.

Карантин в Украине "Корреспондент"

Также премьер-министр добавил, что государство выделило 100 млн грн для закупки средств индивидуальной защиты. Они будут доставлены в те организации, сотрудники которых имеют риск заразиться инфекцией. Кроме того, часть этих средств пойдет на пополнение трехмесячного запаса масок, костюмов и перчаток.

Шмыгаль акцентировал внимание и на том, что в Украине вводится запрет на экспорт средств защиты. По его словам, предприятиям, выпускающим такую продукцию, это компенсируют государственным заказом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

А в Верховной Раде в связи с распространением инфекции в мире отменили заграничные командировки народных депутатов и предусмотрели ряд профилактических мер.

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