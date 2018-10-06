Кого не хватает школам Украины: названы самые востребованные учителя

Школы Украины испытывают хронический дефицит учителей, особенно преподавателей иностранных языков. Молодежь неохотно идет работать в школы после окончания вузов.

Об этом рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина. По ее словам, "профессия учителя востребована всегда".

"Учителя нужны в каждой школе. Мы имеем больше направление на бизнесовое обучение, поэтому из сотен вакансий больше преподавателей иностранных языков... В целом несколько сотен вакансий для учителей во всех городах Украины мы имеем", - отметила она.

Эксперт перечислила самые востребованные учительские специальности: "Это конечно преподаватель английского языка для школ, для курсов, для бизнес-учреждений. Это учителя в развивающих центрах. Это может быть музыка, пение, искусство и т.д. Это могут быть учителя математики, физики и даже преподаватели вузов".

Новости В Украине предложили ввести сексуальную грамотность в школах

По ее словам, самые высокие зарплаты у учителей английского языка.

"Если брать вакансии центра занятости, где педагогам предлагают 5-8 тыс. грн, киевский учитель английского языка может получать и 10, и 15, и 20 тыс. грн. Конечно, это не окладная часть, а то, что зависит от его загруженности и профессионализма, но этот преподаватель может учить не только в школе или офисе, но и из дома по Skype", - рассказала Пашкина.

"Адекватных и квалифицированных учителей не хватает везде и всегда, потому что если начнем смотреть, кто требуется и кто ищет, то это и общеобразовательные школы, и частные заведения, и вузы - всем нужны учителя. Иногда их даже готовы брать без опыта работы, лишь бы научить и заточить под тот коллектив, который работает", - отметила она.

При этом эксперт констатировала, что профессия по-прежнему остается не самой престижной: "Учитывая, что молодежь не очень охотно идет в школы после окончания вузов, иногда нашим школам приходится действовать по принципу "я его слепила из того, что было" и довольствоваться людьми, которые готовы оставаться в педагогике, потому что программисты сейчас престижней".

Как сообщал ObozTV, ранее адвокат Наталия Ковалко рассказала, как бороться с поборами в школе.