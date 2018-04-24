Кого из команды Путина задержали в Украине: фото, видео

СМИ узнали имя задержанного "доверенного лица" президента РФ Владимира Путина на КПП "Чонгар" на границе с аннексированным Крымом

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на достоверные источники, речь идет о руководителе крымского отделения пропагандистского российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.

По информации сайта "Миротворец", женщине 36 лет. В "Республике Крым" она является членом Центрального штаба.

На своей странице в соцсети Instagram женщина публикует множество снимков с оккупированного Крыма.

На своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" Одновол также активно публикует различные фото и видео своей пророссийской деятельности.

"В стенах Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского крымская молодежь подписала "Меморандум лидеров молодежных и студенческих организаций Республики Крым" с призывом ко всем молодым жителям полуострова принять участие в выборах президента Российской Федерации", - подписала женщина публикацию в Instagram за 18 марта.

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта появилась информация о задержании гражданки Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей в Крыму в поддержку выдвижения Путина на выборах президента.

Как стало известно позже, ей объявят о подозрении в государственной измене.