Кого из команды Путина задержали в Украине: фото, видео

СМИ узнали имя задержанного "доверенного лица" президента РФ Владимира Путина на КПП "Чонгар" на границе с аннексированным Крымом
Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на достоверные источники, речь идет о руководителе крымского отделения пропагандистского российского общественного движения "Волонтеры Победы" Елене Одновол.
По информации сайта "Миротворец", женщине 36 лет. В "Республике Крым" она является членом Центрального штаба.
На своей странице в соцсети Instagram женщина публикует множество снимков с оккупированного Крыма.
Открытый урок на свежем воздухе от училки географии😇 Тема сегодняшнего урока: "Пещерный город древнего княжества Феодоро - Мангуп-Кале" Для комфортного пребывания на свежем воздуха историческая составляющая путешествия соединена с кардио-тренировкой, @andrusha.o оценил 🙌☺️ . . #пещерныегорода #долинахимер #загадкикрыма #горыкрыма #мангуп #феодоро #природакрыма #крым2018 #невероятноерядом #крымонлайн
Когда все пасхальные традиции соблюдены, можно отправляться в очередной бон-вояж за впечатлениями✨ На этот раз к самой известной достопримечательности Белогорского района - Белой скале, хотя по поводу цвета я бы поспорила: в пасмурную погоду она серая, на рассвете лиловая или голубая, а на закате золотисто-оранжевая🏔 . . . #интересныйполуостров #удивительноебелогорье #аккая #белаяскала #суворовскийдуб #активныевыходные #путешествуем #покрыму #островсокровищ #маленькийатомныйодновол
На своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" Одновол также активно публикует различные фото и видео своей пророссийской деятельности.
"В стенах Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского крымская молодежь подписала "Меморандум лидеров молодежных и студенческих организаций Республики Крым" с призывом ко всем молодым жителям полуострова принять участие в выборах президента Российской Федерации", - подписала женщина публикацию в Instagram за 18 марта.
В стенах Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского крымская молодёжь подписала "Меморандум лидеров молодёжных и студенческих организаций Республики Крым" с призывом ко всем молодым жителям полуострова принять участие в выборах Президента Российской Федерации🇷🇺 ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ "18 марта - особенный день, день когда у нас есть возможность выбирать своё будущее, когда есть возможность заложить фундамент своей будущей жизни не только в ближайшие 6 лет. Молодёжь Крыма последние 4 года на своём личном примере смогла оценить те позитивные изменения, которые произошли в общественной жизни Крыма, развитии добровольчества, самореализации и саморазвитии. Поэтому я призываю молодых крымчан 18 марта прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор!" #молодежькрыма #твойвыбор
Как сообщал "Обозреватель", 23 марта появилась информация о задержании гражданки Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей в Крыму в поддержку выдвижения Путина на выборах президента.
Как стало известно позже, ей объявят о подозрении в государственной измене.