Когда запустят метро в Украине: Шмыгаль уточнил сроки

В Украине не запустили метро и междугородний транспорт из-за большого количества новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Однако запуск предвидится до середины лета.

Об этом в эфире 1+1 сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он подчеркнул, что общественный транспорт в городах работает.

Денис Шмыгаль

"Метро и междугородний транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах – очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения и распространения заболевания", – пояснил глава правительства.

Однако Шмыгаль не назвал точных сроков возобновления работы транспорта. Но он предположил, что транспорт возобновят до середины лета.

Отметим, что бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун выступила за возобновление работы общественного транспорта в Украине, но с дополнительными мерами противодействия COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая в Украине впервые ослабили карантинные меры на государственном уровне.

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