Когда запустят метро и железную дорогу в Украине: медик назвал условие

Обсуждать тему ослабления карантинных мер, в том числе возобновления работы метрополитена и железной дороги, можно будет через 7-10 дней после Пасхи.

"Если через неделю после Пасхи мы не будем видеть существенного повышения количества новых случаев, если их количество будет стабильным, и при условии увеличения возможностей тестирования для украинцев, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер", – сказал в эфире ObozTV экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ, врач-инфекционист Владимир Курпита.

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"Одной из мер эффективной профилактики распространения Covid-19 является физическое или так называемое социальное дистанцирование, которого можно достичь, в том числе, прекращая транспортное сообщение", – напомнил медик.

В этом контексте Курпита рассказал о предостережении, озвученном Всемирной организацией здравоохранения – "слишком быстрый отказ от ограничительных мер может привести к возвращению эпидемии и началу новой волны распространения заболевания".

Как писал OBOZREVATEL:

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что будет подавать постановление о продлении карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, как минимум, до 12 мая.

В Италии анонсировали начало второй фазы общенационального карантина. Премьер-министр Джузеппе Конте призвал регионы не спешить ослаблять меры, чтобы не допустить повторной вспышки COVID-19.

В Великобритании рассматривают возможность продления карантина из-за пандемии COVID-19 до 2021 года.

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