"Когда закончится война": Франциск спросил об Украине

Первый вопрос, который задает Папа Римский Франциск тем, кто приезжает к нему из Украины – когда закончится война.

"Во время общения с Папой я всегда чувствовал, что для него небезразлична ситуация в Украине и страдания нашего народа", - рассказал "Обозревателю" глава технического секретариата акции "Папа для Украины", епископ Римо-католической церкви Эдуард Кава.

Епископ, который имел возможность неоднократно лично общаться с главой Католической церкви, также сообщил, что информирует его об актуальной ситуации в зоне боевых действий на востоке Украины, о количестве убитых и пострадавших в ходе войны, о вынужденных переселенцах и их судьбе.

В частности, во время последнего общения речь шла и о ходе реализации беспрецедентной акции "Папа для Украины", в ходе которой для помощи людям, пострадавшим от войны на востоке страны, было собрано порядка 16 миллионов евро, включая 5 миллионов евро, которые из личного фонда выделил сам Папа Франциск.

В этом контексте Эдуард Кава сообщил: "На сегодняшний день благодаря этой акции разного вида помощь получили более 800 тысяч граждан Украины, которые проживают не только на территории, подконтрольной Украине, но также и на временно неподконтрольной территории".

По его словам, Технический комитет акции в согласовании с понтификом определил четыре приоритета для оказания помощи нуждающимся. Первый состоял в том, чтобы "помочь людям пережить зиму". "Нам удалось обеспечить большое количество людей топливом; многие семьи, особенно в населенных пунктах, оставшихся без газа, получили котлы и топливо в свои дома и квартиры".

Второй – медицинское обслуживание, "особенно для людей, проживающих в серой зоне", - продолжил епископ. "Многие из них прошли курс лечения, а также получили необходимые медикаменты".

Третий – обеспечение нуждающихся продуктами питания. Как пояснил Эдуард Кава, такого рода помощь оказывалась продуктовыми наборами и ваучерами.

И, наконец, четвертый – реабилитация детей. "Благодаря акции "Папы для Украины" порядка 15 тысяч детей смогли побывать в детских лагерях и реабилитационных центрах, где с ними работали педагоги, психологи и другие специалисты с целью помочь им вернуться к нормальной жизни", - рассказал епископ.

La Sacra Famiglia

Он подчеркнул: главная цель акции состоит не только в том, чтобы обеспечить нуждающихся всем необходимым, но также в том, чтобы "помочь людям, независимо от их убеждений и вероисповедания, не потерять чувство собственного достоинства во время этой войны".

"Папа очень переживает о том, что происходит в Украине. Его первый вопрос – это вопрос о том, когда прекратится эта война. Папа Франциск готов сделать все от него зависящее для того, чтобы эта война как можно быстрее прекратилась. Именно поэтому он прилагает все усилия для того, чтобы церковь помогала тем, кто пострадал и продолжает страдать из-за этой войны", - резюмировал епископ.

Как писал "Обозреватель", ранее Эдуард Кава рассказал о том, что в период с декабря 2017 года по март 2018 года вынужденным переселенцам в Украине была предоставлена гуманитарная помощь на общую сумму порядка 5 миллионов евро.