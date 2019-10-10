Главная Новости
10 октября • обновлено в 14:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Когда закончится "бабье лето": Кульбида дал ответ

14.7т Читать материал на украинском

"Бабье лето" в Украине, которое начнется во второй декаде октября, будет долгим.

"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом", – сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида.

"В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов", – сообщил он.

По оценкам синоптика, "бабье лето" в Украине может продлиться до 20-х чисел октября.

Новости
Зима отступит: появился непредсказуемый прогноз погоды в Киеве

"В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях", – пояснил Кульбида.

"Бабье лето" в Украине может продлиться до 20-х чисел октября

"Бабье лето" в Украине может продлиться до 20-х чисел октября

Вместе с тем он заметил: "Насколько продолжительным будет этот период, трудно сказать, поскольку те модели, которые используются для прогнозирования, дают возможность оценивать состояние погоды только на 15 дней вперед".

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине в "долгие выходные" – с 12 по 14 октября.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Николай Кульбида
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
10
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel