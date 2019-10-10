Когда закончится "бабье лето": Кульбида дал ответ

"Бабье лето" в Украине, которое начнется во второй декаде октября, будет долгим.

"Потепление уже началось с сегодняшнего дня, оно будет продолжаться и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом", – сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида.

"В этот период максимальные дневные температуры могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов", – сообщил он.

По оценкам синоптика, "бабье лето" в Украине может продлиться до 20-х чисел октября.

"В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы ожидаем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях", – пояснил Кульбида.

"Бабье лето" в Украине может продлиться до 20-х чисел октября

Вместе с тем он заметил: "Насколько продолжительным будет этот период, трудно сказать, поскольку те модели, которые используются для прогнозирования, дают возможность оценивать состояние погоды только на 15 дней вперед".

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло рассказал, какой будет погода в Украине в "долгие выходные" – с 12 по 14 октября.

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