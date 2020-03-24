Когда закончиться пандемия коронавируса: мировые астрологи назвали даты

Летне-осенний сезон 2020 года может стать концом хаотической пандемии нового китайского коронавируса COVID-19.

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В этом убежден известный астролог Ачарья Винод Кумар, который считает, что вирус не сможет выдержать жаркую погоду. Об этом, а также прогнозах его коллег сообщает NewsHeads.

"Начиная с лета, мы сможем получить некоторый контроль над этим вирусом и, хотя до этого момента он мог много распространяться, считается, что примерно в сентябре и ноябре коронавирус окажется под надлежащим контролем", – утверждает Кумар.

По прогнозам астрологов, пандемия коронавируса может закончиться летом 2020 года

При этом другой известный астролог из ОАЭ, Ачарья Сандип Бхаргава, предсказывает, что событиям, связанным с распространением COVID-19, найдут положительное решение в мае этого года. Аналогичные прогнозы в отношении коронавируса сделал и астролог из Дубая Упендра Шастри.

Со своей стороны популярный индийский астрологический веб-сайт GaneshaSpeaks утверждает, что уже с 30 марта будет "определенное облегчение" в ситуации с этим недугом, но должным образом контролировать пандемию удастся только ближе к сентябрю 2020-го.

Так, если верить всем вышеупомянутым предсказаниям, то к летнему времени пандемия должна закончиться. Между тем, ученые и исследователи придерживаются совершенно другого мнения и полагаются на научный подход, который, надеются они, положит конец новому коронавирусу COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что пандемия коронавируса остановится естественным путем только в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

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