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24 марта • обновлено в 12:48
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Когда закончиться пандемия коронавируса: мировые астрологи назвали даты

1.6т
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Летне-осенний сезон 2020 года может стать концом хаотической пандемии нового китайского коронавируса COVID-19.

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В этом убежден известный астролог Ачарья Винод Кумар, который считает, что вирус не сможет выдержать жаркую погоду. Об этом, а также прогнозах его коллег сообщает NewsHeads.

"Начиная с лета, мы сможем получить некоторый контроль над этим вирусом и, хотя до этого момента он мог много распространяться, считается, что примерно в сентябре и ноябре коронавирус окажется под надлежащим контролем", – утверждает Кумар.

По прогнозам астрологов, пандемия коронавируса может закончиться летом 2020 года

По прогнозам астрологов, пандемия коронавируса может закончиться летом 2020 года

При этом другой известный астролог из ОАЭ, Ачарья Сандип Бхаргава, предсказывает, что событиям, связанным с распространением COVID-19, найдут положительное решение в мае этого года. Аналогичные прогнозы в отношении коронавируса сделал и астролог из Дубая Упендра Шастри.

Со своей стороны популярный индийский астрологический веб-сайт GaneshaSpeaks утверждает, что уже с 30 марта будет "определенное облегчение" в ситуации с этим недугом, но должным образом контролировать пандемию удастся только ближе к сентябрю 2020-го.

Так, если верить всем вышеупомянутым предсказаниям, то к летнему времени пандемия должна закончиться. Между тем, ученые и исследователи придерживаются совершенно другого мнения и полагаются на научный подход, который, надеются они, положит конец новому коронавирусу COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова считает, что пандемия коронавируса остановится естественным путем только в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Астрологический прогноз Коронавирус
Тег
вирус
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