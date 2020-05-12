Когда закончится коронавирус в мире: инфекционист спрогнозировал дату

Борьба с эпидемией коронавируса в Украине и мире может затянуться как минимум на год, а то и больше.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита. По его словам, в ближайшее время людям придется жить в новых условиях – это ношение масок в помещениях и запрет на проведение массовых собраний.

Коронавирус в мире УНН

"Человечество ждут новые реалии, с которыми придется считаться всем. Пока не будет приобретен коллективный иммунитет от вируса, мы будем под угрозой возвращения эпидемии и очередной нагрузки на систему здравоохранения", – подчеркнул он.

Курпита также напомнил о возможности создания вакцины, но при самом оптимистичном сценарии она может быть доступна только через год – весной 2021 года. До тех пор у людей будет период неопределенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам американского биолога Константина Чумакова, из-за сложности процесса создания вакцин, есть большая вероятность, что вместо нее ученые скорее изобретут эффективное лекарство от коронавируса.