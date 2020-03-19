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19 марта • обновлено в 19:23
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Когда закончится карантин в Украине: у Авакова заговорили о чрезвычайном положении

7.7т
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В Украине в ближайшие дни для борьбы с коронавирусом COVID-19 могут быть приняты меры чрезвычайного положения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Иван Варченко, отметив, что режим ЧС в трех областях позволил психологически подготовить украинцев к такому шагу.

"Прекратятся шутки, смех и политическая истерика по поводу коронавируса. Для этого не нужны будут колонны катафалков в нашей стране. Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны. Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут", – рассказал советник.

Режим ЧС в Украине

Режим ЧС в Украине

Советник Арсена Авакова спрогнозировал такие изменения:

  • установление комендантского часа;

  • особый порядок распределения продуктов питания;

  • мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства;

  • быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые ненадлежаще выполняющих задания;

  • ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции;

  • радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками);

  • каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице – маску, а на руках – перчатки;

  • максимальное привлечение правоохранительных органов к ответственности "вымогателей и мошенников, пытаться заработать на беде";

  • неработающие пенсионеры будут сидеть дома;

  • абсолютное большинство украинцев будет сидеть дома. С штрафами за нарушение этого ограничения;

  • походы в гости, вечеринки с друзьями, проведения семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено;

  • дети не будут гулять по улицам и паркам;

  • взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам;

  • покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры получать расчет и выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов;

  • радикально уменьшатся объемы розничных наличных расчетов. Расчет в магазинах – карточками;

  • бригады медиков и других служб, проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин или аптеки.

"Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае – граждане дорогой в аптеку или продуктового магазина", – отметил Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Иван Варченко
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Кукаринский зомбилэнд!
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семенов Александр
семенов Александр
без кружевных ?!!!
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