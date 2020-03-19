В Украине в ближайшие дни для борьбы с коронавирусом COVID-19 могут быть приняты меры чрезвычайного положения.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Иван Варченко, отметив, что режим ЧС в трех областях позволил психологически подготовить украинцев к такому шагу.

"Прекратятся шутки, смех и политическая истерика по поводу коронавируса. Для этого не нужны будут колонны катафалков в нашей стране. Работать будет только тот бизнес, который критически необходим для жизнеобеспечения страны. Без нового платья, брюк, трусов или носков, без нового авто или похода в кафе, пару месяцев люди переживут", – рассказал советник.

Режим ЧС в Украине

Советник Арсена Авакова спрогнозировал такие изменения:

установление комендантского часа;

особый порядок распределения продуктов питания;

мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентацию производства;

быстрое устранение руководителей госпредприятий, организаций и учреждений, которые ненадлежаще выполняющих задания;

ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции;

радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками);

каждый будет иметь в кармане антисептик, на лице – маску, а на руках – перчатки;

максимальное привлечение правоохранительных органов к ответственности "вымогателей и мошенников, пытаться заработать на беде";

неработающие пенсионеры будут сидеть дома;

абсолютное большинство украинцев будет сидеть дома. С штрафами за нарушение этого ограничения;

походы в гости, вечеринки с друзьями, проведения семейных мероприятий за пределами круга людей, с которым живете в одном доме, будет запрещено;

дети не будут гулять по улицам и паркам;

взрослые, включая спортсменов, не будут бегать по улицам;

покупатели не будут заходить в аптеки. Провизоры получать расчет и выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице, на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Так же будут делать продавцы маленьких продуктовых магазинов;

радикально уменьшатся объемы розничных наличных расчетов. Расчет в магазинах – карточками;

бригады медиков и других служб, проверять температуру граждан, которые передвигаются на улице, садятся в общественный транспорт или заходят в магазин или аптеки.

"Люди перестанут ездить на работу в офисы и организации, на предприятия, которые не являются критически необходимыми. Ездить в общественном транспорте будут только медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. В крайнем случае – граждане дорогой в аптеку или продуктового магазина", – отметил Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram