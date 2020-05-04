Когда закончится карантин в Украине: даты

Общество 14:48, 4.05.2020 Обновлено: 15:18, 4.05.2020

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.

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Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, продление карантина после 22 мая будет зависить от того, как будет двигаться пандемия коронавируса в мире и какие колебания кривой заболеваемости будут фиксироваться в стране.

Карантин в Украине

При этом в регионах Украины введут адаптивный карантин – местные власти сами будут решать, где его усиливать, а где ослаблять.

В тех областях, где плохая ситуация с COVID-19, карантин будет продлен даже тогда, когда его снимут по всей стране.

Всего запланировано пять этапов выхода из карантина в Украине. Первый этап начнется 11 мая. С этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха.

С 11 мая разрешат работать:

  • заведениям общественного питания "через окошко" самовывоза и на летних площадках;

  • парикмахерским, салонам красоты, маникюрным салонам;

  • магазинам оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ);

  • предприятиям бытового обслуживания населения;

  • музеям и библиотекам;

  • стоматологиям;

  • адвокатам, аудиторам, нотариусам, психологам;

  • магазинам детской одежды и обуви.

Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).

Ранее OBOZREVATEL писал, что можно и нельзя будет делать в Украине с 11 мая.

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