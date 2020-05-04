Когда закончится карантин в Украине: даты
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.
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Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, продление карантина после 22 мая будет зависить от того, как будет двигаться пандемия коронавируса в мире и какие колебания кривой заболеваемости будут фиксироваться в стране.
При этом в регионах Украины введут адаптивный карантин – местные власти сами будут решать, где его усиливать, а где ослаблять.
В тех областях, где плохая ситуация с COVID-19, карантин будет продлен даже тогда, когда его снимут по всей стране.
Всего запланировано пять этапов выхода из карантина в Украине. Первый этап начнется 11 мая. С этого дня заработает часть объектов индустрии красоты, откроют парки, скверы и зоны отдыха.
С 11 мая разрешат работать:
заведениям общественного питания "через окошко" самовывоза и на летних площадках;
парикмахерским, салонам красоты, маникюрным салонам;
магазинам оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами (кроме ТРЦ);
предприятиям бытового обслуживания населения;
музеям и библиотекам;
стоматологиям;
адвокатам, аудиторам, нотариусам, психологам;
магазинам детской одежды и обуви.
Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция).
Ранее OBOZREVATEL писал, что можно и нельзя будет делать в Украине с 11 мая.