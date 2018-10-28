Когда закончится "бабье лето": синоптик рассказал о похолодании в Украине

В Украину пришло потепление, которое продержится до 4 ноября. А с конца следующей недели начнет холодать.

Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, отметив, что повышение температуры воздуха связано с перестройкой барического поля (распределение атмосферного давления), передает "АиФ-Украина".

Он уточнил, что в период очередного "бабьего лета" меняется направление воздушных масс.

"Сейчас оно (направление воздушных масс — Ред.) северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление", - отметил синоптик.

По его прогнозу, в конце следующей недели начнет холодать на востоке Украины.

"Воздух будет идти с районов центральной России, и ночные температуры опустятся до 2-7 градусов тепла, а дневные будут держаться на уровне 10-15 градусов", - добавил Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие недели в Украине сохранится теплая погода с небольшими дождями, первые заморозки с мокрым снегом ожидаются в ноябре.