Когда закончится аномальная жара в Украине: появился прогноз

Нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

Такой прогноз дал народный синоптик Леонид Горбань, передает "Апостроф". По его словам, дневная температура воздуха все это время будет держаться на уровне 30-35 градусов тепла.

"...Только с 18 по 23 июля ожидается кратковременное похолодание. В эти дни температура будет около 27-28 градусов тепла. Но так будет всего 3-4 дня, и после 23 июля вновь будет подъем температуры до 32-35 градусов тепла. Правда, рекордная жара до +35 обычно держится не более 3-4 дней", – отметил народный синоптик.

Погода в Украине Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, Горбань уточнил, что июль в 2019 году будет не только жарким, но еще и дождливым. Осадки разной интенсивности ожидаются на территории всей страны.

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