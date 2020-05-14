Когда закончатся дожди в Украине: синоптик озвучил неожиданный прогноз

Дожди, которые на днях накрыли чуть ли не всю Украину, вызвав незначительное похолодание, продлятся до 15 мая, а затем снова продолжатся через несколько дней.

В то же время температура воздуха в регионах преимущественно будет теплой. Об этом в комментарии "Фактам" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Несмотря на дожди, будет тепло – до +23. По моим расчетам, с 19 мая на четыре дня придут осадки, из-за чего температура опустится до 19-22 градусов тепла", – отметил он.

По его словам, дожди немного опустят столбики термометров к умеренным показателям, которые сохранятся в течение второй декады мая.

Тогда как, по прогнозу Горбаня, с 26 мая и до конца месяца в Украине ожидается потепление. Температура воздуха подымется до +25... +27 градусов.

"Однако и в этот период возможны небольшие дожди. А до конца мая пройдут ливни и снова похолодает", – добавил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и в конце месяца.