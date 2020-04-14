Когда за больным коронавирусом приезжает скорая: в Минздраве назвали симптомы

Выезд скорой помощи по вызову больного с подозрением на коронавирус осуществляется по строгому алгоритму и в случае подтверждения одного из четырех ключевых симптомов.

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Об этом на брифинге 14 апреля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У нас разработан четкий алгоритм реагирования скорой помощи. Диспетчер должен сделать опрос, какие клинические симптомы. Например, стойкая лихорадка, температура, проблемы с дыханием, загрудинная боль. Затем принимается решение о выезде", – отметил он.

Скорая помощь "Главком"

Вместе с тем Степанов признал, что в Украине есть единичные случаи, когда либо диспетчер скорой помощи не соблюдал алгоритм действий, либо человек, который звонит, четко не определяет симптоматику.

"Но это действительно единичные случаи. Минздрав четко реагирует на это, чтобы исключать их", – заверил руководитель ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 апреля в Украине официально подтвердились 3 372 случая коронавируса. Из них – 98 летальных и 119 пациентов выздоровели. За сутки в стране обнаружили 270 случаев инфицирования.