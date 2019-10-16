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16 октября • обновлено в 08:06
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Когда выпадет снег: появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине

1.6т Читать материал на украинском

Ноябрь в 2019 году будет весьма капризным: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.

Как утверждают синоптики, первые ноябрьские дни будут солнечными, но уже с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки мокрого снега. Первые снегопады могут появиться после 20-го ноября, пишет "Метеопрог".

Ожидаются заморозки ночью, утром, и локально днем, также местами прогнозируется порывистый ветер.

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Тепло как летом: прогноз погоды в Украине на 16 октября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами Цельсия. Снижение до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца.

Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в средине месяца выпадет снег.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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