Когда выпадет снег: появился подробный прогноз на ноябрь-2019 в Украине

Ноябрь в 2019 году будет весьма капризным: дождь, снег и солнце будут сменять друг друга на протяжении всего месяца.

Как утверждают синоптики, первые ноябрьские дни будут солнечными, но уже с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди, возможны осадки мокрого снега. Первые снегопады могут появиться после 20-го ноября, пишет "Метеопрог".

Ожидаются заморозки ночью, утром, и локально днем, также местами прогнозируется порывистый ветер.

Погода в Украине Иллюстрация

Температура в первой половине ноября ожидается в среднем между +5…+9 градусами Цельсия. Снижение до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца.

Последние дни месяца будут по-настоящему зимними, ночью и утром температура не будет превышать около -3…-2°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что начало ноября в Украине будет теплым, однако уже в средине месяца выпадет снег.

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