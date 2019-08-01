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"Когда встанете с колен?" Соколова разнесла Кремль за разгон митинга в Москве

1.3т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова разнесла Кремль за жестокий разгон протестов в Москве 27 июля, на котором были задержаны почти полторы тысячи человек.

Своим мнением поделилась она в новом выпуске "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как вы думаете, как российские СМИ осветили это событие? Правильно: никак!" – возмутилась журналистка, продемонстрировав выпуск новостей на Кремль-ТВ за 27 июля. Вместо того, чтобы показать, что тысячи москвичей взбунтовались против Путина, пропагандистские каналы начали расхваливать президента и показали абсолютно нейтральные сюжеты.

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Янина Соколова

Янина Соколова

Далее журналистка поделилась интервью с якобы участником разгонов митинга. В действительности, за маской скрывалась сама Соколова, которая передала весь трагизм ситуации в России.

"Путин – мужик, либералы – п*дорасы. Любить мужика, п**дить п*дорасов", – рассказал о своей позиции "россиянин".

"А за что Путина любите?" – задала вопрос Соколова. "В смысле, а ты за что свою мамку любишь? Мы все кормимся с сиси Путина. С колен поднял, Крым вернул", – высказался ее собеседник.

"Сколько россиян нужно поставить на колени, чтобы они наконец начали с них вставать?" – возмутилась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

  • В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

  • 28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

  • В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

  • МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Прямо таки разнесла? Эта дура?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Брехливость-характерная черта украинства и такого быдла, как Соколовская: сми(в том числе ТВ) сообщали о несанкционированном митинге(которой даже не пытались согласовать) и задержании майданутых, кидавших камни, и мусорные баки в полицию, распылявших газ, перекрывавших движение и пытвшихся прорвать оцепление.Ничего общего с мирным протестом это стадо не имело
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Питон Каа
Питон Каа
Лучше бы засветила вопрос, почему либерасты в России так непопулярны и презираемы...
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