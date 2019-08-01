"Когда встанете с колен?" Соколова разнесла Кремль за разгон митинга в Москве

Украинская журналистка Янина Соколова разнесла Кремль за жестокий разгон протестов в Москве 27 июля, на котором были задержаны почти полторы тысячи человек.

Своим мнением поделилась она в новом выпуске "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Как вы думаете, как российские СМИ осветили это событие? Правильно: никак!" – возмутилась журналистка, продемонстрировав выпуск новостей на Кремль-ТВ за 27 июля. Вместо того, чтобы показать, что тысячи москвичей взбунтовались против Путина, пропагандистские каналы начали расхваливать президента и показали абсолютно нейтральные сюжеты.

Янина Соколова

Далее журналистка поделилась интервью с якобы участником разгонов митинга. В действительности, за маской скрывалась сама Соколова, которая передала весь трагизм ситуации в России.

"Путин – мужик, либералы – п*дорасы. Любить мужика, п**дить п*дорасов", – рассказал о своей позиции "россиянин".

"А за что Путина любите?" – задала вопрос Соколова. "В смысле, а ты за что свою мамку любишь? Мы все кормимся с сиси Путина. С колен поднял, Крым вернул", – высказался ее собеседник.

"Сколько россиян нужно поставить на колени, чтобы они наконец начали с них вставать?" – возмутилась Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

28 июля Навальный был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Посетившая его врач-офтальмолог Анастасия Васильева выразила убеждение, что настоящая причина его болезни – в действии "неопределенных химических веществ".

В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.

МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал