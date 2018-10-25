Когда вернется тепло: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В пятницу, 26 октября, в Украине прогнозируется "переходная" погода — от холодного циклона до теплой воздушной массы, а в выходные — потепление.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях - без существенных осадков.

"Холод еще будет преобладать, однако температура воздуха начнет робко подниматься. В течение дня — +8... +12 градусов, на юге — до +14 градусов", — уточнила она.

По прогнозу синоптика, на севере удержится холодный воздух, днем будет +5... + 9 градусов максимально.

26 октября в Украине пройдет небольшой дождь, на востоке и юге — умеренный, в Харьковской и Сумской областях возможен мокрый снег, удержится порывистый ветер.

В Киеве 26 октября будет облачно, прохладно, только до +9 градусов и порывистый северо-западный ветер.

"Кто перетерпел с пониманием циклон, холод, штормовой ветер и холодные батареи, тому в субботу-воскресенье будет награда в виде потепления", — отметила Диденко.

По ее словам, температура воздуха повысится существенно — до +11... +17 градусов, на юге, на юго-востоке и местами в центральных областях — даже до +18... +22 градусов.

Напомним, что активный циклон под названием Siglinde пришел с северо-запада Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление.