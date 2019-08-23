Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

"Опасная зона". "Осторожно, падают элементы фасада". Такие таблички возле костела Святого Николая на Большой Васильковской – украшают величественное творение архитектора Городецкого уже не первый год.

Храм находится в состоянии перманентного ремонта, однако из года в год его состояние ухудшается. Кто может спасти уникальный памятник архитектуры и одну из главных визитных карточек столицы и почему относительно молодое сооружение сейчас находится в запущенном состоянии – разбирался OBOZREVATEL.

Вместо ремонта уникального памятника государство лишь меняет таблички, предупреждающие о его аварийности

К тому, что Николаевский костел на улице Большая Васильковская находится в состоянии бесконечного ремонта последние лет 20 – и киевляне, и гости города уже привыкли. Леса и строительный забор с красно-белой ограждающей лентой давно воспринимаются почти как часть архитектурного ансамбля.

Уникальный памятник, построенный в неоготическом стиле годами ждет ремонта

Костел святого Николая мог бы стать украшением города, но вместо этого он приходит в запустение

И мало кто, любуясь изящными стройными линиями этого архитектурного шедевра Городецкого и рассматривая роскошные скульптуры, украшающие фасад – замечает, что здание храма - в шаге от катастрофы.

Костел святого Николая архитектор Городецкий строил в течение 1899– 909 годов на пожертвования киевлян-католиков

Многочисленные трещины на фасаде, отколовшиеся фрагменты декора, балюстрады, которые, кажется, вот-вот сорвутся вниз... Костел медленно разрушается уже не первый год.

Балюстрады на фасаде костела разрушаются

Несмотря на довольно юный как для здания "возраст", костел постепенно разрушается

Элементы декора фасада крошатся и падают вниз

Части фасада ремонтные работы, кажется, совсем не коснулись

Причин – несколько:

массивная застройка в непосредственной близости от уникального памятника архитектуры;

нестабильные грунты местности, на которой построен костел;

вибрации поездов метрополитена, который проходит непосредственно под храмом;

некачественно проведенные работы по гидроизоляции здания;

хроническая нехватка средств на реставрационные и ремонтные работы в костеле, который находится на балансе Министерства культуры Украины.

К привычным табличкам "Опасная зона" добавляются новые предупреждения

Если присмотреться, все костел покрыт паутиной трещин...

... и медленно распадается на куски

И если раньше с фасада падали небольшие куски декора – в июне этого года с высоты упала глыба весом более 100 кг. Прихожане, которые обнаружили ее утром, придя на богослужение, утверждают: это большая удача, что кусок отделки фасада упал посреди ночи и никого не покалечил.

К счастью, этот камень упал посреди ночи и никого не травмировал Религиозная правда

Довершают картину многочисленные белые пятна на фасаде. Они остались после одной из попыток привести костел в порядок: рабочие зашпаклевали отдельные трещины и мелкие сколы, но так и не удосужились покрасить стены. Скорее всего, по банальной причине: закончились деньги.

Замазав трещины и сколы на фасаде, рабочие не закрасили белые пятна

Костел "рассыпается" на глазах

Уже много лет главный фасад костела имеет "леопардовый" окрас

На самом деле, отсутствие средств на ремонт – проблема, которая сопровождает храм долгие годы. Последствия хронического недофинансирования и не всегда качественно выполненных работ, на которые денег таки хватило, особенно видны внутри здания.

Стены подвальных помещений покрыты плесенью и грибком из-за плохо сделанной гидроизоляции

До недавнего времени через дырявую крышу вода попадала в главный зал костела и разрушала колонны

На массивных колоннах – следы от подтеков воды.

Они появились еще несколько лет назад: до проведения ремонта кровли в 2015 году внутрь костела беспрепятственно попадала вода. Даже в зале, где проходят концерты органной музыки и где время от времени проводится косметический ремонт, отдельные колонны пошли трещинами. Трещины видно и на стенах зала. По углам проступает плесень, которая разъедает не только внешнее убранство, но и сами стены.

Плесень проникла и в главный зал, где проходят концерты органной музыки

Местами на стенах видны трещины

Еще хуже ситуация – в подвалах костела. Здесь плесенью и грибком стены покрыты практически полностью.

При этом провода электропроводки местами торчат наружу. Не надо быть специалистом, чтобы понять: в условиях повышенной влажности это создает опасность возникновения короткого замыкания.

Повышенная влажность и обнаженные электропровода создают опасность возникновения короткого замыкания

Именно здесь, в подвалах Николаевского костела, проходят богослужения для тысячи прихожан Римско-католического прихода имени святого Николая. Несмотря на то, что в свое время костел возводился на средства киевских католиков и Римско-католической церкви, ныне потомки тех, кто финансировал строительство храма здесь – на правах бедного родственника: из-за того, что костел находится в собственности государства и используется как помещение Дома органной музыки, верующие зависят от доброй воли государства. А оно считает, что проводить богослужения в главном зале им совсем не обязательно.

Черный вход, ведущий в часовню

По этой лестнице верующие спускаются на богослужение с понедельника по субботу

Здесь проходят богослужения для верующих Прихода святого Николая

Единственный день, когда католикам разрешается подняться в главный зал костела – воскресенье. В этот день здесь не проходят концерты органной музыки, а на службу сходятся практически все прихожане (а их - около тысячи человек). Впрочем, даже в воскресенье заходить в костел через парадный вход верующим храма запрещено – из-за аварийного состояния здания. И они должны пробираться на службу через подвалы, вход в которые находится на заднем дворе. Хотя посетителей концертов Дома органной музыки внутрь впускают через главный вход.

Главный зал костела, куда верующих-католиков впускают только по воскресеньям

Предупреждения об аварийности здания здесь везде

С момента проведения первого богослужения 4 января 1992 года приход и прихожане просят у властей рассмотреть вопрос возврата храма католической общине. Дважды – даже получили соответствующие обещания от глав государства: от Кучмы, пообещал отдать Николаевский костел верующим-католикам во время визита в Украину Папы Римского Иоанна Павла II, и от Ющенко, который так и не успел осуществить обещанное.

Отделку костела осуществлял итальянский скульптор Элио Салла

При этом сами католики утверждают: могут спасти храм от разрушения.

"Прежде всего – это было бы справедливо. Потому что католики строили этот храм. И отдать его снова в руки католической церкви – это было бы правильно. Мы могли бы остановить разрушение костела. Нашли бы средства для ремонта, для реставрации. И он снова был бы украшением Киева и туристы из Украины и из-за рубежа могли бы свободно сюда заходить и любоваться красотой. Но для того, чтобы мы могли бы здесь проводить работы, храм должен быть передан католической общине если не в собственность, то хотя бы в постоянное пользование. иначе закон запрещает нам здесь что-либо делать", - рассказал настоятель Андрей Рак.

Настоятель костела святого Николая Андрей Рак

Он уверяет: в случае положительного решения вопроса приход святого Николая обратился бы к Римско-католической церкви, к богатым европейским странам с призывом помочь в восстановлении уникального строения.

"Думаю, был бы создан специальный Фонд восстановления этого храма. Это вряд ли удалось бы сделать за год или два – слишком много здесь нужно приложить сил, слишком много денег требует ремонт. Но все это можно сделать. А сейчас – посмотрите: даже если государство выделяет средства на ремонт (а они действительно же были), то преимущественно работы выполняются некачественно. и средства тратятся впустую. А католическая церковь является гарантом, что храм действительно будет восстановлен. И что он будет служить и церкви, и людям", - говорит настоятель .

Но пока на все обращения как прихода святого Николая, так и самих верующих во все возможные инстанции вплоть до Офиса президента приходят только отписки.

Всегда - от Минкульта, к которому все эти обращения неизменно спускаются.

Продолжение следует.

В следующей публикации мы расскажем, кто виноват в разрушении уникального костела святого Николая в Киеве.

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