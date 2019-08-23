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Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

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"Опасная зона". "Осторожно, падают элементы фасада". Такие таблички возле костела Святого Николая на Большой Васильковской – украшают величественное творение архитектора Городецкого уже не первый год.

Храм находится в состоянии перманентного ремонта, однако из года в год его состояние ухудшается. Кто может спасти уникальный памятник архитектуры и одну из главных визитных карточек столицы и почему относительно молодое сооружение сейчас находится в запущенном состоянии – разбирался OBOZREVATEL.

Вместо ремонта уникального памятника государство лишь меняет таблички, предупреждающие о его аварийности

Вместо ремонта уникального памятника государство лишь меняет таблички, предупреждающие о его аварийности

К тому, что Николаевский костел на улице Большая Васильковская находится в состоянии бесконечного ремонта последние лет 20 – и киевляне, и гости города уже привыкли. Леса и строительный забор с красно-белой ограждающей лентой давно воспринимаются почти как часть архитектурного ансамбля.

Уникальный памятник, построенный в неоготическом стиле годами ждет ремонта

Уникальный памятник, построенный в неоготическом стиле годами ждет ремонта

Костел святого Николая мог бы стать украшением города, но вместо этого он приходит в запустение

Костел святого Николая мог бы стать украшением города, но вместо этого он приходит в запустение

И мало кто, любуясь изящными стройными линиями этого архитектурного шедевра Городецкого и рассматривая роскошные скульптуры, украшающие фасад – замечает, что здание храма - в шаге от катастрофы.

Костел святого Николая архитектор Городецкий строил в течение 1899– 909 годов на пожертвования киевлян-католиков

Костел святого Николая архитектор Городецкий строил в течение 1899– 909 годов на пожертвования киевлян-католиков

Многочисленные трещины на фасаде, отколовшиеся фрагменты декора, балюстрады, которые, кажется, вот-вот сорвутся вниз... Костел медленно разрушается уже не первый год.

Балюстрады на фасаде костела разрушаются

Балюстрады на фасаде костела разрушаются

Несмотря на довольно юный как для здания "возраст", костел постепенно разрушается

Несмотря на довольно юный как для здания "возраст", костел постепенно разрушается

Элементы декора фасада крошатся и падают вниз

Элементы декора фасада крошатся и падают вниз

Части фасада ремонтные работы, кажется, совсем не коснулись

Части фасада ремонтные работы, кажется, совсем не коснулись

Причин – несколько:

  • массивная застройка в непосредственной близости от уникального памятника архитектуры;

  • нестабильные грунты местности, на которой построен костел;

  • вибрации поездов метрополитена, который проходит непосредственно под храмом;

  • некачественно проведенные работы по гидроизоляции здания;

  • хроническая нехватка средств на реставрационные и ремонтные работы в костеле, который находится на балансе Министерства культуры Украины.

К привычным табличкам "Опасная зона" добавляются новые предупреждения

К привычным табличкам "Опасная зона" добавляются новые предупреждения

Если присмотреться, все костел покрыт паутиной трещин...

Если присмотреться, все костел покрыт паутиной трещин...

... и медленно распадается на куски

... и медленно распадается на куски

И если раньше с фасада падали небольшие куски декора – в июне этого года с высоты упала глыба весом более 100 кг. Прихожане, которые обнаружили ее утром, придя на богослужение, утверждают: это большая удача, что кусок отделки фасада упал посреди ночи и никого не покалечил.

К счастью, этот камень упал посреди ночи и никого не травмировал

К счастью, этот камень упал посреди ночи и никого не травмировал

Религиозная правда

Довершают картину многочисленные белые пятна на фасаде. Они остались после одной из попыток привести костел в порядок: рабочие зашпаклевали отдельные трещины и мелкие сколы, но так и не удосужились покрасить стены. Скорее всего, по банальной причине: закончились деньги.

Замазав трещины и сколы на фасаде, рабочие не закрасили белые пятна

Замазав трещины и сколы на фасаде, рабочие не закрасили белые пятна

Костел "рассыпается" на глазах

Костел "рассыпается" на глазах

Уже много лет главный фасад костела имеет "леопардовый" окрас

Уже много лет главный фасад костела имеет "леопардовый" окрас

На самом деле, отсутствие средств на ремонт – проблема, которая сопровождает храм долгие годы. Последствия хронического недофинансирования и не всегда качественно выполненных работ, на которые денег таки хватило, особенно видны внутри здания.

Стены подвальных помещений покрыты плесенью и грибком из-за плохо сделанной гидроизоляции

Стены подвальных помещений покрыты плесенью и грибком из-за плохо сделанной гидроизоляции

До недавнего времени через дырявую крышу вода попадала в главный зал костела и разрушала колонны

До недавнего времени через дырявую крышу вода попадала в главный зал костела и разрушала колонны

На массивных колоннах – следы от подтеков воды.

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

Они появились еще несколько лет назад: до проведения ремонта кровли в 2015 году внутрь костела беспрепятственно попадала вода. Даже в зале, где проходят концерты органной музыки и где время от времени проводится косметический ремонт, отдельные колонны пошли трещинами. Трещины видно и на стенах зала. По углам проступает плесень, которая разъедает не только внешнее убранство, но и сами стены.

Плесень проникла и в главный зал, где проходят концерты органной музыки

Плесень проникла и в главный зал, где проходят концерты органной музыки

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Местами на стенах видны трещины

Местами на стенах видны трещины

Еще хуже ситуация – в подвалах костела. Здесь плесенью и грибком стены покрыты практически полностью.

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

При этом провода электропроводки местами торчат наружу. Не надо быть специалистом, чтобы понять: в условиях повышенной влажности это создает опасность возникновения короткого замыкания.

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Повышенная влажность и обнаженные электропровода создают опасность возникновения короткого замыкания

Повышенная влажность и обнаженные электропровода создают опасность возникновения короткого замыкания

Именно здесь, в подвалах Николаевского костела, проходят богослужения для тысячи прихожан Римско-католического прихода имени святого Николая. Несмотря на то, что в свое время костел возводился на средства киевских католиков и Римско-католической церкви, ныне потомки тех, кто финансировал строительство храма здесь – на правах бедного родственника: из-за того, что костел находится в собственности государства и используется как помещение Дома органной музыки, верующие зависят от доброй воли государства. А оно считает, что проводить богослужения в главном зале им совсем не обязательно.

Черный вход, ведущий в часовню

Черный вход, ведущий в часовню

По этой лестнице верующие спускаются на богослужение с понедельника по субботу

По этой лестнице верующие спускаются на богослужение с понедельника по субботу

Здесь проходят богослужения для верующих Прихода святого Николая

Здесь проходят богослужения для верующих Прихода святого Николая

Единственный день, когда католикам разрешается подняться в главный зал костела – воскресенье. В этот день здесь не проходят концерты органной музыки, а на службу сходятся практически все прихожане (а их - около тысячи человек). Впрочем, даже в воскресенье заходить в костел через парадный вход верующим храма запрещено – из-за аварийного состояния здания. И они должны пробираться на службу через подвалы, вход в которые находится на заднем дворе. Хотя посетителей концертов Дома органной музыки внутрь впускают через главный вход.

Главный зал костела, куда верующих-католиков впускают только по воскресеньям

Главный зал костела, куда верующих-католиков впускают только по воскресеньям

Предупреждения об аварийности здания здесь везде

Предупреждения об аварийности здания здесь везде

С момента проведения первого богослужения 4 января 1992 года приход и прихожане просят у властей рассмотреть вопрос возврата храма католической общине. Дважды – даже получили соответствующие обещания от глав государства: от Кучмы, пообещал отдать Николаевский костел верующим-католикам во время визита в Украину Папы Римского Иоанна Павла II, и от Ющенко, который так и не успел осуществить обещанное.

Отделку костела осуществлял итальянский скульптор Элио Салла

Отделку костела осуществлял итальянский скульптор Элио Салла

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

При этом сами католики утверждают: могут спасти храм от разрушения.

"Прежде всего – это было бы справедливо. Потому что католики строили этот храм. И отдать его снова в руки католической церкви – это было бы правильно. Мы могли бы остановить разрушение костела. Нашли бы средства для ремонта, для реставрации. И он снова был бы украшением Киева и туристы из Украины и из-за рубежа могли бы свободно сюда заходить и любоваться красотой. Но для того, чтобы мы могли бы здесь проводить работы, храм должен быть передан католической общине если не в собственность, то хотя бы в постоянное пользование. иначе закон запрещает нам здесь что-либо делать", - рассказал настоятель Андрей Рак.

Настоятель костела святого Николая Андрей Рак

Настоятель костела святого Николая Андрей Рак

Он уверяет: в случае положительного решения вопроса приход святого Николая обратился бы к Римско-католической церкви, к богатым европейским странам с призывом помочь в восстановлении уникального строения.

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

"Думаю, был бы создан специальный Фонд восстановления этого храма. Это вряд ли удалось бы сделать за год или два – слишком много здесь нужно приложить сил, слишком много денег требует ремонт. Но все это можно сделать. А сейчас – посмотрите: даже если государство выделяет средства на ремонт (а они действительно же были), то преимущественно работы выполняются некачественно. и средства тратятся впустую. А католическая церковь является гарантом, что храм действительно будет восстановлен. И что он будет служить и церкви, и людям", - говорит настоятель .

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого
Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

Но пока на все обращения как прихода святого Николая, так и самих верующих во все возможные инстанции вплоть до Офиса президента приходят только отписки.

Когда вера - умирает: кто спасет уникальный костел Городецкого

Всегда - от Минкульта, к которому все эти обращения неизменно спускаются.

Продолжение следует.

В следующей публикации мы расскажем, кто виноват в разрушении уникального костела святого Николая в Киеве.

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Украина Киев
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