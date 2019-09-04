Когда в Украину вернется тепло: названы даты

В большинстве областей Украины с 5 сентября ожидается небольшое потепление, а в выходные будет жаркая погода.
Температура воздуха днем составит +22... +24 градуса, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.
В южных, центральных, восточных и Сумской областях 6 сентября прогнозируется дождь и гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.
Температура в западной части, северных областях ночью +8... +13, днем +19... +24; на остальной территории ночью +11... +16, на побережье морей до +19, днем +23... +28 градусов.
В выходные дни в Украине преимущественно без осадков, только днем 7 сентября в Карпатском регионе, ночью 8 сентября в восточных и западных областях — местами кратковременный дождь, гроза.
Температура воздуха ночью составит +10... +16, днем +22... +28, в западных областях +19... +25 градусов.
В столичном регионе 7-8 сентября без осадков. Температура ночью +10... +15, днем +22... +27 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября погоду в большинстве областей Украины будет определять влажная воздушная масса.
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