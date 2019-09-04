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4 сентября • обновлено в 10:19
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Когда в Украину вернется тепло: названы даты

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В большинстве областей Украины с 5 сентября ожидается небольшое потепление, а в выходные будет жаркая погода.

Температура воздуха днем составит +22... +24 градуса, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

В южных, центральных, восточных и Сумской областях 6 сентября прогнозируется дождь и гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура в западной части, северных областях ночью +8... +13, днем +19... +24; на остальной территории ночью +11... +16, на побережье морей до +19, днем +23... +28 градусов.

Когда в Украину вернется тепло: названы даты
Когда в Украину вернется тепло: названы даты
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В выходные дни в Украине преимущественно без осадков, только днем 7 сентября в Карпатском регионе, ночью 8 сентября в восточных и западных областях — местами кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью составит +10... +16, днем +22... +28, в западных областях +19... +25 градусов.

В столичном регионе 7-8 сентября без осадков. Температура ночью +10... +15, днем +22... +27 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября погоду в большинстве областей Украины будет определять влажная воздушная масса.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
На улице +30 и в течении недели ниже +25 опускаться не собирается, а у "Обоза" - "когда в Украину вернется теплая погода?" Обозовцы, у вас Украина ограничивается вашим офисом?
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