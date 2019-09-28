Когда в Украину придет тепло: прогноз погоды на неделю

Сентябрь в Украине был довольно холодным, однако в начале октября в стране ожидается небольшое потепление.

Об этом сообщили синоптики из Укргидрометцентра. Они отметили, что в некоторых областях Украины по прежнему будут идти проливные дожди, однако другая часть страны порадуется теплой погодой.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какой будет погода в Украине на этой неделе и когда к нам придет тепло.

В субботу, 28 сентября на западе и севере страны ожидаются осадки. Но погода обещает быть теплой – в западных областях днем в среднем 18...21 градус выше нуля, в центре 16...20 градусов, на севере 16...18, в восточных областях 15...19, и на юге 18...22 градусов тепла.

Погода в Украине 28 сентября meteo.gov.ua/ua

В воскресенье, 29 сентября сильные дожди ожидаются на Востоке страны, в центре, на севере и частично на юге (Николаевская и Херсонская области). В западных, центральных и северных областях днем 17...19 градусов тепла, на востоке 14...17, в южных регионах 19...22 градуса выше нуля.

Погода в Украине 29 сентября meteo.gov.ua/ua

В понедельник, 30 сентября дожди пройдут на западе и севере Украины, в остальных регионах будет сухо. Температура воздуха на западе составит 19...22 градусов тепла, в центре 20...24 градусов, на севере 18...20, на востоке 18...21, и на юге 19...24 градусов.

Погода в Украине 30 сентября meteo.gov.ua/ua

Во вторник, 1 октября на западе, в центре и частично на юге (Одесская, Николаевская области) будет солнечно, в восточных и северных областях небольшие осадки. Днем на западе и в центре страны днем будет 16...19 градусов, на севере 13...15 градусов, в восточных областях 16...18, и на юге 20...24 градусов выше нуля.

Погода в Украине 1 октября meteo.gov.ua/ua

В среду, 2 октября снова ожидаются дожди на западе Украины. Температура воздуха днем там составит 16...21 градус. В центре – 20...22 градусов, в северных и восточных областях 19...21, и на юге 20...24 градусов тепла.

Погода в Украине 2 октября meteo.gov.ua/ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз по Украине на октябрь. Известно, что обильные дожди не предвидятся, а в первой половине месяца удержатся солнечные дни.

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