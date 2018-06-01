УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Когда в Украину придет настоящая жара: синоптики назвали дату

1.2тЧитать новость на украинском

В Украину с 5 июня во все регионы придет настоящая жара.

Теплее всего будет в западных и южных областях, говорит синоптик Укргидрометцентра 43-летняя Наталия Голеня. Об этом пишет Gazeta.ua.

Так, лето в Украине начнется с похолодания. Снижения температуры ожидают в северных областях. 1–2 июня на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине ночью прогнозируют +4…9С°. Днем +16…21С°.

Новости
Еще немного: синоптики уточнили прогноз погоды по жаре в Украине

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью 10–15 градусов. Днем 23–28. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик.

Дожди и ливни с грозами пройдут в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье. В других регионах осадки ожидаются местами, кратковременные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики заявляли, что в июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги