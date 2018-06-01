Когда в Украину придет настоящая жара: синоптики назвали дату

В Украину с 5 июня во все регионы придет настоящая жара.

Теплее всего будет в западных и южных областях, говорит синоптик Укргидрометцентра 43-летняя Наталия Голеня. Об этом пишет Gazeta.ua.

Так, лето в Украине начнется с похолодания. Снижения температуры ожидают в северных областях. 1–2 июня на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине ночью прогнозируют +4…9С°. Днем +16…21С°.

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью 10–15 градусов. Днем 23–28. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик.

Дожди и ливни с грозами пройдут в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье. В других регионах осадки ожидаются местами, кратковременные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики заявляли, что в июне 2018 года погода преподнесет украинцам несколько сюрпризов. В частности, обещанной "африканской жары" ждать не стоит.