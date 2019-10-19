На территории Украины с 19 октября и до 25-26 октября будет теплая и сухая погода, но потом "бабье лето" резко заменит настоящая дождливая и холодная осень.

Об этом сообщила "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, на первых порах температура днем будет на уровне +17…+20 градусов, а ночью – до +5…+8. Из-за этого возможны туманы.

На протяжении недели температура начнет понижаться. Дневная будет колебаться в пределах +15…+17 градусов. Но, например, в Одесской и Николаевской областях все еще будет +20…+22.

Когда в Украину придет холодная осень: синоптик назвала дату

"Теплая и сухая погода сохранится до 25-26 октября. Возможно, на следующие выходные (26-27 октября. – Ред.) в Украину придет настоящая осень – с дождями и холодом", – подчеркнула Голеня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе и феврале в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы.

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