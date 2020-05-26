Когда в Украине заработают рестораны и кафе: в Минздраве дали ответ

Полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком послаблении.
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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, напомнив, что частичное разрешение на работу ресторанов и кафе уже действует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кафе на карантине
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"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. То что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это, возможно, начиная с 10 июня. Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей. Но эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет полноценного открытия этих заведений", – сказал чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа ослабления карантина в связи с пандемией COVID-19.
В связи с этим Министерство здравоохранения Украины обнародовало список ограничений, которые будут действовать с 22 мая по 22 июня.
При этом в областях, соответствующих условиям для смягчения карантина, некоторые из них могут быть сняты.
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