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26 мая • обновлено в 09:46
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Когда в Украине заработают рестораны и кафе: в Минздраве дали ответ

1.4т
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Полноценное открытие заведений общественного питания в Украине пока невозможно из-за карантинных ограничений. Однако уже с 10 июня можно будет говорить о таком послаблении.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, напомнив, что частичное разрешение на работу ресторанов и кафе уже действует (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кафе на карантине

Кафе на карантине

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"Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. То что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это, возможно, начиная с 10 июня. Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей. Но эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет полноценного открытия этих заведений", – сказал чиновник.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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