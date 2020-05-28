Когда в Украине заработают бассейны: названы даты и новые правила

Несмотря на возобновление работы с 1 июня спортзалов и фитнес-клубов, вопрос с открытием бассейнов окончательно еще не решили. Однако эти заведения все равно начали подготовку к приему посетителей.

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К примеру, как пишет ТСН, в одном из спортклубов Киева после двух месяцев перерыва снова набрали воду в бассейне и начали мероприятия по дезинфекции перед открытием.

"Мы залили в чашу свежую воду. Сейчас мы делаем шоковое хлорирование, делается рециркуляция в бассейне", – рассказывает директор клуба активного отдыха Лина Прима.

Тем временем в аквапарке Львова все пять бассейнов по-прежнему пустые. По словам владельца Андриана Гутника, чрезвычайно трудно восстановить функционал, спускать, набирать и нагревать воду. Ведь это требует больших затрат энергоносителей.

Однако, генеральная уборка перед открытием здесь уже началась: бассейны тщательно чистят, а шкафчики для вещей клиентов дезинфицируют.

Отметим, что больше всего из-за закрытия бассейнов сейчас страдают пловцы украинской сборной по синхронному плаванию. В частности, во время карантина им приходится тренироваться исключительно в зале.

"Для нас это вообще самое страшное, что может быть. Обычно там полтора часа, а здесь все три, еще и вторая тренировка тоже в зале", – рассказала спортсменка Анастасия Савчук.

Бассейн

А вот в Днепре олимпийская и параолимпийская сборные по плаванию наконец возобновили тренировки. Разрешение на вход в бассейн согласовали в Министерстве здравоохранения и в местных органах власти. Спортсменов пропускают по отдельному списку и только после тщательной проверки на входе: в перечне 11 тренеров и 34 пловца. Данные каждого записывают.

"Утренняя тренировка – мы измеряем температуру. Во второй половине дня также измеряем. Практически выучила фамилии всех", – рассказала старший администратор Юлия Чайковская, подчеркнув, что нормальная температура должна быть не выше 37 градусов, иначе спортсменов на тренировку не допустят.

На всеукраинском уровне решить проблему бассейнов попыталась Федерация плавания. Она обратилась в Минздрав с просьбой открыть эти объекты для профессиональных спортсменов, которым, даже несмотря на отмену соревнований, нужно поддерживать физическую форму.

Однако в Кабинете министров пока ближайшей датой возможного открытия всех бассейнов называют 1 июня.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов, также посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек", – сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Кроме того, разрешение на открытие заведений будут давать только тем областям, где динамика заболеваемости COVID-19 будет в норме.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Евгения Менжулина заявила, что купание в реке представляет большую опасность с точки зрения заражения коронавирусом, чем купание в море или в закрытом бассейне. По ее словам, вирус может существовать в воде дольше, чем в воздухе, но только в случае, если эта вода не подвергается дезинфекции или сильному воздействию солнечного ультрафиолета.