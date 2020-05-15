Когда в Украине заработает транспорт: Степанов пояснил позицию Минздрава

Пассажирские перевозки в Украине возобновятся, когда Министерство здравоохранения увидит соответствующие критерии в регионах, которые позволят это сделать.

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С таким заявлением на брифинге выступил глава Минздрава Максим Степанов, подчеркнув, что четкие требования предусмотрены адаптивным карантином (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Предложение Минздрава состояло в том, чтобы мы перешли на так называемый адаптивный карантин, который может отличаться в зависимости от региона. Этот переход предполагает, что у нас каждый этап отвечает определенным критериям. В частности, уровень заболеваемости, количество больных, которые находятся в больницах, нагрузка на медицинскую систему, количество тестирований. То есть соответствующие критерии", – сказал министр.

Транспорт в Украине Zaxid Media

Степанов отметил, что, в зависимости от этих критериев, на местах будут вводиться определенные послабления ограничительных мер (в том числе и восстановление движения транспорта), которые растянутся во времени на четыре этапа.

"Позиция Минздрава – если вы соответствуете критериям, то тогда возможно смягчение и запуск тех или иных отраслей", – пояснил чиновник.

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