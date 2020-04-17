Ляшко рассказал о пессимистичном сценарии коронавируса в Украине
В Украине не станут ослаблять карантин, если коронавирус COVID-19 подтвердят у более 2% населения.
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Об этом в пятницу, 17 апреля, в комментарии "Радио свобода" заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Он рассказал, что власти разрабатывают разные сценарии выхода из карантина. Ляшкопояснил, что в этом вопросе нужно учитывать, как пройдут пасхальные праздники и какой будет рост заболеваемости.
"Мы разрабатываем сценарии выхода из карантина. Они есть разные. Будет происходит смягчение [правил]. Только мы должны понимать, что никто не будет отменять карантин, когда будет фиксироваться рост случаев коронавирусной болезни", – сказал он.
"Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если он перешагнет [отметку] в более 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше, поскольку это будет значительной нагрузкой на систему охраны здоровья", – добавил эксперт.
По словам Ляшко, при пессимистичном сценарии и при росте заболеваемости выше 2% система "может не справиться с количеством случаев и не предоставить всем, кто нуждается, качественную медицинскую помощь".
"Это решение [снятия карантина] нужно будет принять всем осмысленно, поскольку будут стоять на кону жизни людей", – подчеркнул Ляшко.
Как писал OBOZREVATEL, Украина в ситуации с пандемией на данный момент идет по сценарию Польши, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.