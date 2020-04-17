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17 апреля • обновлено в 19:09
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Ляшко рассказал о пессимистичном сценарии коронавируса в Украине

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В Украине не станут ослаблять карантин, если коронавирус COVID-19 подтвердят у более 2% населения.

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Об этом в пятницу, 17 апреля, в комментарии "Радио свобода" заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Фокус

Он рассказал, что власти разрабатывают разные сценарии выхода из карантина. Ляшкопояснил, что в этом вопросе нужно учитывать, как пройдут пасхальные праздники и какой будет рост заболеваемости.

"Мы разрабатываем сценарии выхода из карантина. Они есть разные. Будет происходит смягчение [правил]. Только мы должны понимать, что никто не будет отменять карантин, когда будет фиксироваться рост случаев коронавирусной болезни", – сказал он.

"Если у нас будет стремительный скачок количества заболеваний, если он перешагнет [отметку] в более 2% всего населения, мы страну будем держать на карантине дольше, поскольку это будет значительной нагрузкой на систему охраны здоровья", – добавил эксперт.

По словам Ляшко, при пессимистичном сценарии и при росте заболеваемости выше 2% система "может не справиться с количеством случаев и не предоставить всем, кто нуждается, качественную медицинскую помощь".

"Это решение [снятия карантина] нужно будет принять всем осмысленно, поскольку будут стоять на кону жизни людей", – подчеркнул Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, Украина в ситуации с пандемией на данный момент идет по сценарию Польши, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Теги
видео болезнь вирус инфекция карантин
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